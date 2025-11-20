BAD OMENS in concerto il 16 giugno 2026 al Parco della Musica di Milano

I Bad Omens annunciano un appuntamento in Italia martedì 16 giugno 2026 al Parco della Musica di Novegro (MI). Dopo il grande show sold out nel 2023, i Bad Omens tornano nel nostro paese con un nuovo show indimenticabile.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/47S2vO3

o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/badomens

La band rock ai vertici delle classifiche, Bad Omens, torna con l’ ipnotico singolo “Left For Good”, via Sumerian Records e distribuito da Virgin Music Group. ‘Left For Good è il quarto brano ad uscire quest’anno e rappresenta al meglio l’evoluzione della band che ormai è da considerarsi come una delle forze più innovative del rock moderno. Con il frontman Noah Sebastian che lascia intendere che la band è profondamente immersa nel processo creativo del prossimo album, cresce l’attesa per quella che sembra essere la loro fase più ambiziosa di sempre.

“Left For Good” segue una serie di singoli che hanno consolidato il dominio della band sia nello streaming che alla radio. Il loro primo singolo cinematografico, “Specter”, è diventato il loro brano più veloce nel raggiungere il #1 delle classifiche Billboard Mainstream Rock Airplay e Mediabase Active Rock, arrivando anche al #15 della Billboard Alternative Airplay e accumulando oltre 54 milioni di stream globali. La release precedente, l’inno “Dying To Love”, ha debuttato al #1 nella Billboard Alternative Digital Song Sales, diventando rapidamente uno dei brani più aggiunti nelle radio rock e debuttando al #33 nella classifica Mediabase Active Rock.

Mentre la band conclude un anno straordinario, partirà per la tappa europea del tour negli arena Do You Feel Love, che inizierà il 21 novembre a Dublino con il supporto di Bilmuri e The Ghost Inside, prima di portare lo show in Nord America nella primavera 2026 insieme ai Beartooth e a PRESIDENT.

Non mancherà un tour estivo che li vedrà suonare in data unica al Parco Della Musica di Novegro (Milano).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/47S2vO3

o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/badomens

