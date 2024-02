AVENGED SEVENFOLD: in concerto il 13 giugno a Firenze Rock 2024

Dopo i Tool, Firenze Rocks svela il secondo grande nome che calcherà il palco della Visarno Arena. Il prossimo giovedì 13 giugno 2024 gli Avenged Sevenfold infiammeranno il pubblico di Firenze Rocks con uno show spettacolare.

Biglietti in vendita su

Ticketone > https://bit.ly/avenged24

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/avenged

Vivaticket > https://bit.ly/avengedfirenze



Prevendita MyLiveNation dalle 11:00 di mercoledì 21 febbraio

Prevendita generale dalle 10:00 di giovedì 22 febbraio

Un attesissimo ritorno dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena, per trasmettere nuovamente ai propri fan l’energia e la potenza sonora che li rappresenta. La data a Firenze Rocks sarà l’unica tappa nel nostro Paese.

Gli Avenged Sevenfold hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l’uscita del loro ottavo album in studio, “Life Is But a Dream…“, pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell’arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus, mostrando come la band sia totalmente radicata nell’esistenzialismo e nell’assurdismo.

Si confermano un punto di riferimento d’avanguardia nella musica metal, non solo per la loro innovazione sonora, ma anche per le loro straordinarie esibizioni dal vivo. La combinazione di tecnologia e performance dal vivo è diventata un marchio distintivo degli Avenged Sevenfold, offrendo agli spettatori esperienze memorabili e coinvolgenti.

FIRENZE ROCKS 2024

giovedì 13 giugno 2024 – AVENGED SEVENFOLD

Biglietti in vendita > https://bit.ly/avenged24

sabato 15 giugno 2024 – TOOL

Biglietti in vendita > https://bit.ly/tool2024