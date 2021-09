AS I LAY DYING + Emmure + Fit For A King ad aprile 2022 in concerto a Milano e Roma

A più di due anni dall’ultima parentesi italiana, Hellfire Booking Agency ed Erocks Production sono felici di annunciare il ritorno degli As I Lay Dying, accompagnati da nient’altro che Emmure e Fit For A King!

AS I LAY DYING + Emmure + Fit For A King

19 Aprile 2022 | ALCATRAZ, MILANO

20 Aprile 2022 | ORION, ROMA

Caustici titani del panorama metal internazionale, gli As I Lay Dying troneggiano sulla scena metalcore con una miscela corrosiva di melodic death, grindcore e metal tradizionale in grado di portare chiunque in ginocchio. Guadagnatisi un contratto con Metal Blade con un solo, sconvolgente album alle spalle, la band americana rincara la dose con ogni rilascio, sbaragliando festival in tutto il mondo per oltre diciassette anni.

Non solo: ormai passati a Nuclear Blast, gli As I Lay Dying hanno una propria pagina nella storia del metalcore, marchiato a fuoco dal loro sound devastante. Un’impresa di cui ben pochi possono vantarsi.

Direttamente dal Connecticut, gli Emmure si specializzano in una variante emotivamente brutale e stilisticamente versatile che comprende un hardcore scottante, nu-metal, rap-metal, deathcore e elementi thrash spaccaossa. Guidati da Frank Palmeri, unico punto costante della line up, gli Emmure tireranno giù il soffitto con l’ultimo album «Hindsight», pubblicato nel 2020.

I Fit For A King sono un nome sempre più martellante nella scena metalcore: con un mix di attacchi melodici, breakdown irrefrenabili e testi ipnotici che affrontano l’oscurità della condizione umana, i texani rivoluzionano le impronte degli Underøath, come dimostra l’ultima fatica «The Path», che svetta in cima alle classifiche di album rock e cristiani.

AS I LAY DYING + Emmure + Fit For A King

19 Aprile 2022 | ALCATRAZ, MILANO

Evento FB: https://www.facebook.com/events/967576567358129/

20 Aprile 2022 | ORION, ROMA

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1244244889347386/

Prevendite online su DICE a questo link > https://link.dice.fm/8bGjiOEgXib