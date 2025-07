ALTER BRIDGE + Daughtry + Sevendust a febbraio 2026 in concerto a Roma e Bergamo

Grande ritorno in Italia per una delle formazioni hard rock maggiormente amate dai fan degli anni Duemila. Gli ALTER BRIDGE annunciano oggi il nuovo album omonimo e il “What Lies Within Tour”, che li vedrà su molti palchi in Europa e UK a supporto dell’ottavo disco di inediti, che uscirà il 9 gennaio 2026.

Previsti anche due concerti in Italia: la band guidata da Myles Kennedy e Mark Tremonti si esibirà il 2 febbraio 2026 all’Atlantico di Roma e il 3 febbraio 2026 alla ChorusLife Arena di Bergamo. Prima di loro saliranno sul palco DAUGHTRY e SEVENDUST.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3UfCYqk

ALTER BRIDGE

“Alter Bridge”, questo il titolo del nuovo album che la band pubblicherà il 9 gennaio 2026, è composto da 12 canzoni inedite. Brani come “Rue The Day”, “Disregarded” e “Scales Are Falling” si adattano perfettamente a qualsiasi pezzo classico del catalogo degli Alter Bridge. “Trust In Me” vede Myles e Mark dividersi le parti vocali: Myles si occupa delle strofe e Mark del ritornello.

Questa strategia viene capovolta in “Tested And Able”, dove Mark si occupa delle strofe e Myles dei ritornelli, contando anche su una delle introduzioni più pesanti composte dalla band fino ad oggi, che lascia poi in seguito spazio a una melodia indimenticabile. “Hang By A Thread” diventerà sicuramente una delle canzoni migliori da suonare dal vivo.

Il brano di chiusura dell’album, “Slave To Master”, è un pezzo epico come quelli per i quali gli Alter Bridge sono diventati famosi, ed è oltretutto la canzone più lunga che il quartetto abbia mai registrato fino ad oggi.

La band ha collaborato con il produttore e collaboratore di lunga data Michael “Elvis” Baskette per l’ottavo album. “Alter Bridge” è stato registrato in due mesi questa primavera nel leggendario studio 5150 in California e nello studio di registrazione di Elvis in Florida.

ALTER BRIDGE

What Lies Within Tour

+ Daughtry + Sevendust

2 febbraio 2026 – Roma, Atlantico

3 febbraio 2026 – Bergamo, ChorusLife Arena

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3UfCYqk