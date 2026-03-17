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Concerti

A DAY TO REMEMBER + Grandson in concerto il 28 Giugno a Milano

Gli A Day To Remember, beniamini storici dell’easycore, saranno fra noi per un’unica data da headliner quest’estate, accompagnati da grandson e vianova. Parco della Musica, ti scatenerai come non mai.

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Quando si tratta di certe band, un set di supporto non sazierà mai l’appetito. Hellfire Booking Agency annuncia gli A Day To Remember da headliner!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4bsV2Wf

Dalla loro formazione dal 2003 all’ennesima conquista di NovaRockDownload e Reading, non c’è anima al mondo che gli A Day To Remember non abbiano travolto e trascinato in pista con il proprio mix di pop punk e metalcore spigliato, sincero e coinvolgenteUn album di platinodue d’oro, un singolo di platino e quattro d’oro dopo, con ogni full length al primo posto di Billboard Rock, Indie o Alternative, gli A Day To Remember cavalcano la cresta dell’onda con la passione, esuberanza ed energia, loro marchio di fabbrica caratterizzante, coronati da oltre due miliardi di streamvendite superiori ai tre milioniinnumerevoli sold out e incalcolabili posti d’onore nei festival più rilevanti del globo.

GRANDSON

Sintesi iper esplosiva di rock’n’rollhip hop e radici elettronichegrandson è un lanciafiamme puntato contro un pozzo di benzina. Iper politicoacuto, diretto e con grinta da vendere, grandson ha conquistato colossi dalla portata di Tom Morello e Bernie Sanders con inviti all’azione, denunce e brani turbolenti quanto travolgenti che lo portano ad arruolare perfino Travis BarkerKe$haSteve AokiMike Shinoda e Jessie Reyez tra i tanti. Esibizioni sui palchi più essenziali del globo, dal Tonight Show di Jimmy Fallon al Greenfield, dall’Aftershock allo Sziget, e tour con figure come Bring Me The HorizonLinkin Park, Imagine Dragons e Avril Lavigne, grandson ha l’universo in pugno, e l’unica cosa che vuole farci è stravolgerlo per il meglio.

VIANOVA

Una visione artistica volta a disobbedire e sfidare le aspettative del metalcore tradizionale, il sound dei vianova è l’esperimento folle e sempre più sfrenato di chi vuole solo far saltare in aria quanto lo precede, e l’arma segreta è una miscela sregolata di aggressione pura, riff schiacciantisynth Anni ’80, influenze rap e persino R&B190,000 ascoltatori mensili oltre 2,5 milioni di stream solo su Spotify, con «Hit It!», ultima fatica rilasciata da Arising Empire, i vianova vengono catapultati nelle prime pagine di qualunque realtà di spicco, ricevendo lodi e riconoscimenti da vere e proprie colonne portanti della scena.

A DAY TO REMEMBER

+ Grandson + Vianova

28 GIUGNO 2026 | PARCO DELLA MUSICA, MILANO
Via Enzo Jannacci, 20054 Segrate MI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4bsV2Wf

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