The OFFSPRING + A Day to Remember: le foto e la scaletta del concerto di Roma

Roma – 09/06/2026

Una notte di puro punk-rock e adrenalina ha infiammato la Capitale. L’Ippodromo delle Capannelle si è trasformato nel fulcro della musica alternativa internazionale per la prima attesissima data del Rock in Roma 2026.

Davanti a una folla oceanica che ha radunato diverse generazioni di fan — dai nostalgici degli anni ’90 ai giovanissimi venuti a scoprire i padri del pop-punk —, The Offspring e A Day To Remember hanno dato vita a uno show memorabile, segnato da ritmi serrati, cori interotti e un’energia viscerale.

La Scaletta: tra classici, novità e cover a sorpresa

Un perfetto bilanciamento tra passato e presente. La setlist della serata romana ha ripercorso i trent’anni di carriera della band, alternando le storiche hit di Smash e Americana ai brani più freschi estratti dall’ultimo lavoro in studio, “SUPERCHARGED“. A fare da ciliegina sulla torta, una serie di cover decisamente insolite e divertenti — dai Black Sabbath a Ozzy Osbourne, fino ai Ramones —, che hanno evidenziato la versatilità e la voglia di divertirsi della formazione sul palco.

THE OFFSPRING – la scaletta del concerto di Roma

Come Out and Play

All I Want

Want You Bad

Looking Out for #1

Staring at the Sun

Hit That / Original Prankster

Hammerhead

Make It All Right

Bad Habit

Electric Funeral / Paranoid (Black Sabbath cover)

Crazy Train (Ozzy Osbourne cover)

In the Hall of the Mountain King (Edvard Grieg cover)

I Wanna Be Sedated (Ramones cover)

Gotta Get Away

Drum Solo

Why Don’t You Get a Job?

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

Encore:

You’re Gonna Go Far, Kid

Self Esteem

A DAY TO REMEMBER – la scaletta del concerto di Roma

The Downfall of Us All

I’m Made of Wax, Larry, What Are You Made Of?

2nd Sucks

Right Back at It Again

Bad Blood

Paranoia

Miracle

All My Friends

Have Faith in Me

Rescue Me (Marshmello cover)

Mr. Highway’s Thinking About the End

Resentment

All I Want

If It Means a Lot to You

All Signs Point to Lauderdale