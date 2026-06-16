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Reportage Live

The OFFSPRING + A Day to Remember: le foto e la scaletta del concerto di Roma

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The Offspring in concerto a Rock in Roma 2026 | Foto di Emanuela Bonetti
The Offspring in concerto a Rock in Roma 2026 | Foto di Emanuela Bonetti

Roma – 09/06/2026

Una notte di puro punk-rock e adrenalina ha infiammato la Capitale. L’Ippodromo delle Capannelle si è trasformato nel fulcro della musica alternativa internazionale per la prima attesissima data del Rock in Roma 2026.

Davanti a una folla oceanica che ha radunato diverse generazioni di fan — dai nostalgici degli anni ’90 ai giovanissimi venuti a scoprire i padri del pop-punk —, The Offspring e A Day To Remember hanno dato vita a uno show memorabile, segnato da ritmi serrati, cori interotti e un’energia viscerale.

La Scaletta: tra classici, novità e cover a sorpresa

Un perfetto bilanciamento tra passato e presente. La setlist della serata romana ha ripercorso i trent’anni di carriera della band, alternando le storiche hit di Smash e Americana ai brani più freschi estratti dall’ultimo lavoro in studio, SUPERCHARGED. A fare da ciliegina sulla torta, una serie di cover decisamente insolite e divertenti — dai Black Sabbath a Ozzy Osbourne, fino ai Ramones —, che hanno evidenziato la versatilità e la voglia di divertirsi della formazione sul palco.

The Offspring

THE OFFSPRING – la scaletta del concerto di Roma

Come Out and Play
All I Want
Want You Bad
Looking Out for #1
Staring at the Sun
Hit That / Original Prankster
Hammerhead
Make It All Right
Bad Habit
Electric Funeral / Paranoid (Black Sabbath cover)
Crazy Train (Ozzy Osbourne cover)
In the Hall of the Mountain King (Edvard Grieg cover)
I Wanna Be Sedated (Ramones cover)
Gotta Get Away
Drum Solo
Why Don’t You Get a Job?
Pretty Fly (for a White Guy)
The Kids Aren’t Alright

Encore:
You’re Gonna Go Far, Kid
Self Esteem

A Day To Remember

A DAY TO REMEMBER – la scaletta del concerto di Roma

The Downfall of Us All
I’m Made of Wax, Larry, What Are You Made Of?
2nd Sucks
Right Back at It Again
Bad Blood
Paranoia
Miracle
All My Friends
Have Faith in Me
Rescue Me (Marshmello cover)
Mr. Highway’s Thinking About the End
Resentment
All I Want
If It Means a Lot to You
All Signs Point to Lauderdale

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