2CELLOS in concerto a Verona il 22 settembre per l’ultimo concerto europeo della loro carriera ￼

Il duo di violoncellisti croato/sloveno 2CELLOS annuncia l’ultimo concerto europeo della loro carriera – prodotto da VignaPR, AND Production e Vivo Concerti – che li vedrà esibirsi giovedì 22 settembre all’Arena di Verona.

Già Sold Out in prevendita la data italiana di venerdì 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (MI), a grande richiesta le due rockstar del violoncello aggiungono una nuova data e scelgono l’Italia e l’Arena di Verona per la loro grande festa finale.

2CELLOS

gioved’ 22 settembre – VERONA – Arena di Verona

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/2cellosverona

La coppia dichiara: “Questo concerto è il culmine di tutti i traguardi che ci siamo prefissati come 2CELLOS. Sarà il nostro show finale, lo spettacolo più maestoso e lo porteremo in uno degli anfiteatri più belli del mondo. Insieme abbiamo scalato le montagne e insieme abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra esperienza. In questo ultimo tour, che è partito a marzo dagli Stati Uniti e ora ci sta portando in giro per l’Europa, stiamo mettendo tutto ciò che abbiamo imparato da questi anni di collaborazione professionale e amicizia. Sono concerti intensi, spiazzanti, toccanti, dirompenti, emozionanti. Ci mettiamo tutti noi stessi al 100% – e dopo potremo accomiatarci dai 2CELLOS. Sogniamo che il pubblico di tutta Europa abbia voglia di raggiungerci in Italia per questa ultima festa celebrando con noi questi dieci anni di storia straordinaria!”.

Luka Šulić e Stjepan Hauser, i 2CELLOS, sono il versatile fenomeno mondiale composto da due eccellenti violoncellisti dalla formazione rigorosamente classica, che hanno raggiunto la notorietà nel 2011 quando il video della loro personale reinterpretazione della hit di Michael Jackson Smooth Criminal diviene virale su Youtube.

I due da quel momento incrementano il proprio successo, affermandosi per lo stile musicale energico e carico di passione che permette loro di diventare rockstar del violoncello di fama mondiale. Insieme, i 2CELLOS hanno totalizzato l’impressionante quantitativo di 1,5 miliardi di visualizzazioni su Youtube, 6,1 milioni di iscritti al canale ufficiale, oltre 1 miliardo di ascolti sulle piattaforme digitali e hanno venduto più di 1 milione di biglietti per i loro concerti in tutto il mondo.

I 2CELLOS hanno portato il violoncello oltre limiti inimmaginabili, con il loro stile distintivo capace di abbattere i confini fra i diversi generi musicali, dalla classica al pop, dal rock alle colonne sonore per il cinema. Noti per le loro travolgenti esibizioni dal vivo, I 2CELLOS hanno suonato attraverso tutti i continenti, in luoghi storici di ogni tipo, fra i quali la Royal Albert Hall a Londra, il Radio City Music Hall di New York, la Sidney Opera House in Australia, le Terme di Caracalla e l’Arena di Verona in Italia. Hanno avuto l’occasione di suonare con leggende come Steven Tyler, Andrea Bocelli, Zucchero, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age e George Michael, fra i tanti, e sono stati scelti da Sir Elton John per accompagnarlo in tour sia come special guest dei suoi concerti sia come parte della sua band sul palco.

Il loro album in studio, uscito lo scorso settembre su etichetta Sony Music Masterworks, si chiama “Dedicated” ed è stato pensato proprio per celebrare il 10° anniversario di carriera dei 2CELLOS. Dieci riletture inedite di altrettante hit interpretate da LUKA e HAUSER con la cifra stilistica che li caratterizza e li contraddistingue da sempre.

