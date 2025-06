VASCO ROSSI: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Vasco Rossi, la leggenda del rock italiano, si è esibito ieri sera alla Visarno Arena di Firenze.

“Vasco Live 2025” – Il Tour Negli Stadi

Il Komandante è tornato alla Visarno Arena dopo 3 anni.

Ad attenderlo, 60 mila fan nella prima serata del 5 Giugno e altrettanti ce ne saranno stasera per la seconda serata del 6 Giugno.

Due date sold out da mesi, con fan provenienti da tutta Italia, alcuni addirittura accampati in prossimità dei cancelli fin dalla sera prima, solo per lui: il Blasco.

Questo nuovo live ha portato con sè importanti novità riguardo la scaletta, molto dinamica e con dei cambiamenti molto interessanti.

Ad esempio l’apertura del concerto con “Vita Spericolata”, che per anni è stato invece l’ultimo pezzo cantato dall’artista romagnolo.

Stavolta invece, in chiusura, i fan hanno ascoltato “Albachiara”, dopo ben le oltre due ore di concerto.

Tra i ritorni in scaletta anche alcuni brani che da tempo mancavano, almeno dal 2018, come “Sono innocente ma…” e “Vivere non è facile”.

Gli appassionati hanno anche potuto riascoltare un altro pezzo non eseguito live da più di trent’anni, ovvero “Valium”.

Il tutto esaltato da un palco maestoso e un imponente gioco di maxi schermi che ha reso l’esperienza veramente unica.

Un concerto emozionante, e un senso di partecipazione unico tra tutti i fan del Blasco, che si ripeterà stasera nuovamente alla Visarno Arena di Firenze.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Vasco a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

VASCO ROSSI – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Intro 2025

Vita Spericolata

Sono Innocente Ma…

Manifesto Futurista

Valium

Vivere

Mi si Escludeva

Gli Spari Sopra

Quante Volte

Ed Il Tempo Crea Eroi

Un Gran Bel Film

Vivere Non È Facile

Interludio 2025

Buoni O Cattivi

Basta Poco

Siamo Qui

C’è Chi Dice No

Io Perderò

Medley 2025

Rewind

E Adesso Che Tocca a Me

Senza Parole

Sally

Se Ti Potessi Dire

Siamo Solo Noi

Canzone/Albachiara