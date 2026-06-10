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TOUCHÉ AMORÉ + Greet Death: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Touché Amoré in concerto ai Magazzini Generali di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Touché Amoré live ai Magazzini Generali di Milano foto di Giada Stanziano
Touché Amoré in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Clicca qui per vedere le foto di TOUCHÉ AMORÉ a MILANO o sfoglia la gallery qui sotto

Touché Amoré

Dopo il pienone registrato al Legend Club di Milano a inizio 2025, i TOUCHÉ AMORÉ sono tornati in Italia per un unico concerto interno al loro tour “Stage Four 10 Year Anniversary” annunciato il 28 ottobre 2025.
Lo show si è tenuto ieri 9 giugno 2026 ai Magazzini Generali di Milano. In apertura si è esibita la band americana Greet Death.

I TOUCHÉ AMORÉ hanno celebrato anche in Italia il decennale del quarto studio album, pubblicato il 16 settembre 2016 tramite Epitaph Records, oltre a proporre in scaletta i grandi classici preferiti dai fan.

TOUCHÉ AMORÉ: la scaletta del concerto di MILANO

  1. Flowers and You
  2. New Halloween
  3. Rapture
  4. Displacement
  5. Benediction
  6. Eight Seconds
  7. Palm Dreams
  8. Softer Spoken
  9. Posing Holy
  10. Water Damage
  11. Skyscraper
  12. Gather
  13. Tilde
  14. Pathfinder
  15. Hal Ashby
  16. Reminders
  17. Come Heroine
  18. Nobody’s
  19. Honest Sleep
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