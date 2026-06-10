TOUCHÉ AMORÉ + Greet Death: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giada Stanziano

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Dopo il pienone registrato al Legend Club di Milano a inizio 2025, i TOUCHÉ AMORÉ sono tornati in Italia per un unico concerto interno al loro tour “Stage Four 10 Year Anniversary” annunciato il 28 ottobre 2025.

Lo show si è tenuto ieri 9 giugno 2026 ai Magazzini Generali di Milano. In apertura si è esibita la band americana Greet Death.

I TOUCHÉ AMORÉ hanno celebrato anche in Italia il decennale del quarto studio album, pubblicato il 16 settembre 2016 tramite Epitaph Records, oltre a proporre in scaletta i grandi classici preferiti dai fan.

TOUCHÉ AMORÉ: la scaletta del concerto di MILANO