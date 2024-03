THE PINEAPPLE THIEF: guarda le foto e consulta la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

I THE PINEAPPLE THIEF si sono esibiti ieri, all’ALCATRAZ di Milano.

Durante la loro lunga carriera The Pineapple Thief hanno creato un sound unico ed evocativo che ha fatto radunare intorno a loro una numerosa e appassionata fanbase. La loro musica è una fusione di melodie ricche, arrangiamenti intricati e testi riflessivi. I brani esplorano i temi dell’introspezione, dei rapporti umani e della vita in costante evoluzione. Da sempre impegnati nella sperimentazione sonora e con una discografia che copre più di vent’anni, The Pineapple Thief hanno costantemente rifinito il proprio sound dalle prime pubblicazioni fino ai più recenti lavori Dissolution e Versions of the Truth.

Noti per le live performance indimenticabili, Bruce Soord (voce e chitarra), Jon Sykes (basso), Steve Kitch (tastiere) e Gavin Harrison (batteria) portano il pubblico in un’affascinante avventura attraverso il loro catalogo musicale. I loro concerti sono una testimonianza della loro bravura di musicisti e dell’abilità di creare un’esperienza live trascendentale.

Clicca qui per vedere le foto dei Pineapple Thief in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)





THE PINEAPPLE THIEF: la scaletta del concerto di Milano

The Frost

Demons

Put It Right

Our Mire

Versions of the Truth

Every Trace of Us

Dead in the Water

All That’s Left

Now It’s Yours

Fend for Yourself

Rubicon

To Forget

It Leads to This

Give It Back

The Final Thing on My Mind

ENCORE:

In Exile

Alone at Sea