Tutti pazzi per TANANAI e ho voluto capire perché – Foto e racconto del concerto di Milano

Adorabile, irriverente, figo, scanzonato – tutti aggettivi che il giudizio nazionalpopolare associa di comune accordo ad Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai – classe 1995 e aria da rubacuori.

Per chi avesse vissuto in un bunker senza connessione wifi negli ultimi 4 mesi, Tananai è diventato un fenomeno dopo aver guadagnato l’ultima posizione al Festival di Sanremo, palco che ha calcato con le sue esibizioni stonate, leggere ma soprattutto con la sua gioia per essere fanalino di coda.

Una tragedia per chi sogna di diventare un Big della musica italiana – di solito presagio di futura meteora – ma in questo caso motivo di grande successo, picco di visibilità, soprattutto digitale, l’autoironia con cui ha da subito riso delle sue stecche, l’aria spregiudicata, il video con cui festeggia il venticinquesimo posto hanno conquistato il pubblico.

Tananai (foto di Virginia Bettoja)

Sconosciuto fino al giorno prima della sua esibizione all’Ariston, osannato 24 ore dopo, così tanto da riportare in auge tutto il suo repertorio. Da allora nessuno può farne più a meno, e ne è la dimostrazione il tutto sold out del tour 2022.

Da boomer borderline non ho ancora ceduto al suo fascino ma voglio scoprire il superpotere di questo quasi trentenne che è riuscito a mettere le mani su un target cosi ampio che va dalla gen–z e arriva anche ai miei amici snob e più attempati.

Tananai ci tratta bene, lascia alla stampa i golden pass, quelli AAA (all areas acces).

In effetti guardare il concerto come una comune mortale dalla platea mi mette un po’ d’ansia, non ho mai visto il Fabrique così pieno e i 30 gradi di Milano non mi spronano a immergermi tra la folla di ragazzini eccitati.

Decido di godermi il live dalla terrazza, insieme a profili con milioni di followers tirati a lucido, mentre io sono in shorts con i capelli che puzzano di fumo.

Resto tra i famosi giusto per i primi tre pezzi – poi vado via imbarazzata.

Tananai apre il concerto con Maleducato, e per essere coerente, decide di bagnare le prime file con dell’acqua. Sul palco è a suo agio, canta senza esitazione e si muove come una star, si butta tra la folla e posa malizioso per i fotografi nel pit, sembra che non abbia fatto altro nella vita e invece è il suo primo tour.

Tananai (foto di Virginia Bettoja)

Su Esagerata faccio persino fatica a distinguere la sua voce dai cori che si innalzano dal pubblico. Noto che quello di Tananai è un pop ricercato che si cimenta in un cantato più parlato che rap, ricco di sfumature elettroniche (e in effetti nasce come Dj). Lui non canta l’amore perfetto, idealizzato, canta del suo amore, con tanto di difetti e contraddizioni, con una componente di veridicità ai limiti del neorealismo la cui poesia scaturisce dalle vicende stesse. E’ l’amore contemporaneo quello stufo del romanticismo hardcore che fa venire la nausea.

Baby Goddamn fenomeno virale postumo e certificazione di platino con più di 22 milioni di stream, apre ufficialmente al delirio dei fan, accalcati con le mani tese verso il palco, qualcuno ha gli occhiali da sole, forse accecato dai fari dei telefoni attentamente puntati verso il palco.

Saturnalia, classica sbronza triste da “para” pre innamoramento, è una boccata d’ossigeno, quanto basta per rilassare per un attimo gli animi prima di continuare. Arriva il momento di Sesso Occasionale, serenata 2.0, onesta, ironica e fresca, che strizza l’occhio ad influenze sonore anni ’60. Il pezzo che gli ha dato la gloria e probabilmente il più atteso.

Colpo di scena su Le madri degli altri, compare Fedez, primo ad aver scommesso sul talento di Tananai, accorso su un palco troppo piccolo per lui per celebrare un successo che è un po’ anche suo.

Adesso riesco a veder anche io quanto è speciale questo ragazzo.

Tananai è sincero ed è palpabile quanto ogni sua singola parola sia stata vissuta e condivisa come espiazione per avvicinarsi a un pubblico assetato di emozioni reali.

I suoi testi sono un raptus di parole, ispirazione, ritmo e melodia capaci di trovare, anche nelle situazioni più sfavorevoli, il bello di vivere.

TANANAI – La scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Maleducazione

Volersi male

Esagerata

Calcutta

Pasta

Baby Goodamn

Ichnusa

Saturnalia

Sunshine

Bears grylls

Sesso occasionale

Comincia tu

Le madri degli altri

10k scale

Seno sinistro

Giugno



Encore:

Sesso occasionale

Baby Goodamn

TANANAI – le prossime date del tour

Mercoledì 18 maggio 2022 – Roma @ Atlantico Live soldout

Venerdì 20 maggio 2022 – Firenze @ TuscanyHall soldout

Lunedì 23 maggio 2022 – Milano @ Fabrique soldout



Giovedì 2 giugno 2022 – Livorno @ Straborgo

Venerdì 3 giugno 2022 – Cremona @ Tanta Robba Festival

Martedì 21 giugno 2022 – Bologna @ Oltre Festival

Venerdì 1° luglio 2022 – Genova @ Goa Boa Preview

Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila @ Pinewood Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN) @ Collisioni Festival

Venerdì 22 luglio 2022 – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare

Mercoledì 27 luglio 2022 – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio 2022 – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Martedì 9 agosto 2022 – Trani (BT) @ EmBi Festival

Venerdì 11 agosto 2022 – Lecce @ Oversound Music Festival

Giovedì 18 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Venerdì 19 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival

Sabato 20 agosto 2022 – Partanna (TP) @ Teatro Lucio Dalla

Giovedì 25 agosto 2022 – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto 2022 – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival

Sabato 3 settembre 2022 – Bergamo @ NXT Station

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique