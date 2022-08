Il SZIGET Festival 2022 torna accogliendo oltre 450.000 spettatori sull’Isola della Libertà

Foto di Federico Buonanno

Il 10 agosto 2022, il festival ha aperto le sue porte a un fiume di Szitizens entusiasti di arrivare all’Isola della Libertà dopo una pausa di tre anni. Per questa 28a edizione, Sziget ha accolto ragazzi da oltre 100 paesi con un’incredibile proposta di spettacoli e di artisti tra i quali Justin Bieber, Dua Lipa, Kings of Leon, Arctic Monkeys e Tame Impala.

La programmazione, come da consuetudine, comprendeva una vasta selezione di musica di tutti i generi, teatro, circo, conferenze e laboratori d’arte.

La musica italiana era rappresentata da Margherita Vicario, gli Psicologi, i Modena City Rambles, Villabanks, Erica Mou, Stain, Enula. Nel Theatre & Dance Field era presente con il suo spettacolo il pluripremiato coreografo e ballerino Alessandro Sciarroni.

Molto più che un festival musicale, l’Isola della Libertà è un’esperienza totalizzante che invita i partecipanti a lasciarsi alle spalle la vita quotidiana e ad immergersi in un mondo magico. Sziget è un luogo in cui libertà, amicizia ed esperienze culturali vanno di pari passo lasciando tutti con una sensazione di gioia ed euforia che rimarrà un ricordo indimenticabile. Non mancavano gli speaker autorevoli della programmazione Love Revolution con presentazioni sul Main Stage sui cambiamenti sociali e la nostra responsabilità nei loro confronti. In collaborazione con Music Saves Ukraine i visitatori avevano l’opportunità di sostenere le vittime della guerra durante tutto il festival.

Il Sziget Festival tornerà sull’Isola della Libertà, Budapest, dal 9 al 14 agosto 2023.

Con la band britannica in studio per l’incisione di un nuovo album, gli Arctic Monkeys, una delle band più acclamate al mondo, sono stati tra i pezzi pregiati della line-up del Sziget Festival.

Dua Lipa è diventata una star senza confini, acclamata in ogni dove e porterà le sue hit sull’Island of Freedom. ‘Future Nostalgia’ – l’album con cui l’anno scorso ha vinto un Grammy, è il secondo lavoro in studio ed è l’album con la più lunga permanenza al primo posto su Spotify’s Global Album Charts grazie anche ai sui singoli ‘New Rules’ e ‘One Kiss’.

I Kings of Leon di Nashville, sono una costante della line-up nei grandi festival ed è una presenza acclamata con il loro sound e il loro stile rock and roll. All’inizio del 2021 sono stati la prima band a pubblicare un album, “When You See Yourself” in formato NFT.

Tra i grandi nomi presenti nella prima lista comunicata dal Sziget per l’edizione 2022, troviamo il soul superstar scozzese Lewis Capaldi, il rapper Little Simz, il talentuoso DJ / Producer Caribou, una delle icone dell’elettronica Jon Hopkins, la tanta attesa super rapper Newyorkese Princess Nokia, poi lo svedese Yung Lean, il rapper belga Stromae, il sofisticato Floating Points, DJ Honey Dijon, Woodkid, Jungle, e tantissimi altri ancora.

Il Sziget Festival da sempre celebra la diversità facendosi portavoce del senso di accoglienza chiamando visitatori provenienti da tutto il mondo. Un luogo dove prendersi una pausa dalla vita quotidiana e vivere insieme a migliaia di amici e nuovi amici, un’esperienza unica. In tutti questi anni sul palco del Sziget si sono esibiti grandi nomi della musica mondiale come: David Bowie, Oasis, IAMDDB, Post Malone, Florence + the Machine, Radiohead, Foo Fighters, James Blake, IDLES, Ed Sheeran e Kendrick Lamar.

Molto più che gli headliners, il Sziget include programmi diversificati, toccando molteplici generi musicali per poi offrire performance che spaziano dalla world music, al cabaret, performance teatrali, workshop, installazioni, proiezioni, sculture artistiche, boat party fino ad uno spazio spiaggia tra I più frequentati dell’isola, il Sziget Beach.

Il vasto parco verde dell’Isola di Óbuda é un contenitore ideale per questo straordinario evento unico nel suo genere, con aree di campeggio attrezzate e glamping, nella vicinanza del centro di Budapest.