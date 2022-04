SIMONA MOLINARI: le foto del concerto al Blue Note di Milano

Foto di Pamela Rovaris

In attesa dell’uscita del suo nuovo album, previsto per la primavera, Simona Molinari annuncia una serie di concerti in club e teatri italiani per poi proseguire in altre prestigiose location in questo 2022, che si prevede ricco di impegni per l’Artista.

Quella sul palco è una Simona Molinari nuova, tornata sulla scena dopo un’evoluzione personale e artistica che l’ha portata ad esplorare nuovi mondi musicali e ad esprimere se stessa in maniera più intima, senza sovrastrutture.

