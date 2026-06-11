RED LEATHER + Jady: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Giada Stanziano

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Dopo il successo dello scorso ottobre, Red Leather è tornato in Italia per un unico appuntamento estivo del Tahoe Tour ieri, mercoledì 10 giugno 2026, al Circolo Magnolia di Milano. L’apertura della serata è stata affidata al duo alternative rock e post-hardcore originario di Columbus, Ohio, Jady, che ha subito conquistato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente. Fin dai primi brani della band di apertura, la platea ha risposto con entusiasmo, partecipando attivamente alla serata.

Poco prima dell’ingresso sul palco di Red Leather, l’atmosfera si è ulteriormente scaldata grazie a un divertente contest dedicato al miglior outfit tra i presenti. A conquistare la vittoria è stato un simpatico ragazzo vestito da mucca, grazie agli applausi e le risate del pubblico.

Red Leather, artista alternative rock anonimo originario di Reno, Nevada, è quindi salito sul palco accolto dall’entusiasmo dei presenti. La sua musica unisce l’asprezza dell’Americana classica all’intensità emotiva del rock dei primi anni 2000. Dal 2022 porta avanti una visione artistica audace: raccontare senza filtri la dipendenza, il percorso verso la sobrietà e il lungo, complesso cammino verso la redenzione personale.

RED LEATHER: la scaletta del concerto di MILANO