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RED LEATHER + Jady: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Red Leather in concerto al Circolo Magnolia di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Red Leather concerto al Circolo Magnolia Milano del 10 giugno 2026
Red Leather in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

Clicca qui per vedere le foto di RED LEATHER a MILANO o sfoglia la gallery qui sotto

Red Leather

Dopo il successo dello scorso ottobre, Red Leather è tornato in Italia per un unico appuntamento estivo del Tahoe Tour ieri, mercoledì 10 giugno 2026, al Circolo Magnolia di Milano. L’apertura della serata è stata affidata al duo alternative rock e post-hardcore originario di Columbus, Ohio, Jady, che ha subito conquistato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente. Fin dai primi brani della band di apertura, la platea ha risposto con entusiasmo, partecipando attivamente alla serata.

Poco prima dell’ingresso sul palco di Red Leather, l’atmosfera si è ulteriormente scaldata grazie a un divertente contest dedicato al miglior outfit tra i presenti. A conquistare la vittoria è stato un simpatico ragazzo vestito da mucca, grazie agli applausi e le risate del pubblico.

Red Leather, artista alternative rock anonimo originario di Reno, Nevada, è quindi salito sul palco accolto dall’entusiasmo dei presenti. La sua musica unisce l’asprezza dell’Americana classica all’intensità emotiva del rock dei primi anni 2000. Dal 2022 porta avanti una visione artistica audace: raccontare senza filtri la dipendenza, il percorso verso la sobrietà e il lungo, complesso cammino verso la redenzione personale.

RED LEATHER: la scaletta del concerto di MILANO

  1. The Hardest Climb
  2. Last Call
  3. Bonnie and Clyde
  4. Unstoppable
  5. Ghost Town
  6. SOS
  7. Losing My Religion
  8. Divine Intervention
  9. Good Bad Ugly
  10. Can’t Get High
  11. Watch My Daddy Die
  12. Poison
  13. Pusherman
  14. Angel’s Song
  15. Get Out of My Head
  16. Hollywood
  17. Sins
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