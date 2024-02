NOTHING BUT THIEVES + Bad Nerves: le foto e la scaletta del concerto alla Columbiahalle di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Con 150.000 biglietti venduti per la campagna pubblicitaria del loro ultimo album, che ha incluso il loro più grande tour di sempre nel Regno Unito e uno spettacolo tutto esaurito all’Alexandra Palace di Londra, e il tour mondiale tutto esaurito dei Broken Machine, il loro successo è globale.

Il loro debutto del 2015 è diventato l’esordio più venduto di una rock band britannica negli Stati Uniti e ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo. Infine, sono tornati su tavole che significano il mondo: sul palco della Columbiahalle di Berlino.

Sul palco, i Nothing But Thieves sviluppano le loro malinconiche canzoni indie in versioni sgargianti e rumorose senza alcun freno. I Nothing But Thieves sono sinonimo di inni voluminosi e prodotti con cura, che dal vivo si trasformano in vere e proprie tavole.

Formatisi nel 2012, i Nothing But Thieves sono composti dal cantante Conor Mason, dal chitarrista Joe Langridge-Brown, dal chitarrista Dominic Craik, dal bassista Philip Blake e dal batterista James Price.

Clicca qui per vedere le foto dei Nothing But Thieves + Bad Nerves alla Columbiadamm di Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

NOTHING BUT THIEVES – la scaletta del concerto alla C-Halle di Berlino

Welcome to the DCC

Is Everybody Going Crazy?

Tomorrow Is Closed

Broken Machine

Real Love Song

City Haunts

Drawing Pins

Sorry

Do You Love Me Yet?

Ce n’est rien / Gods / Number 13

Unperson

Phobia

Lover, Please Stay

Trip Switch

Futureproof

Impossible

Pop the Balloon

BIS

Oh No :: He Said What?

Amsterdam

Overcome