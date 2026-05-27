NOTHING BUT THIEVES in concerto il 24 gennaio 2027 all’Unipol Forum di Milano

Dopo aver celebrato lo scorso anno i loro primi dieci anni di carriera, la rock band britannica Nothing But Thieves torna con il nuovo album “STRAY DOGS”, in uscita il 25 settembree anticipato dal singolo “EVOLUTION”, attualmente in radio. Inoltre, i Nothing But Thieves arriveranno in Italia per un unico imperdibile appuntamento del “The Stray Dogs Tour”, domenica 24 gennaio 2027 all’Unipol Forum di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nWbLY2

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 4 giugno. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di venerdì 5 giugno.

Con un approccio alla creazione del loro universo artistico in continua evoluzione, sia dal punto di vista musicale che visivo, i Nothing But Thieves hanno scelto di tornare letteralmente alle proprie radici, registrando agli Angelic Studios, proprio dove avevano realizzato il loro album di debutto.

“Evolution”, primo assaggio del nuovo album “Stray Dogs”, esalta la capacità dei Nothing But Thieves di sperimentare tra i generi che li influenzano come gruppo. Un ritmo coinvolgente accompagna voci potenti e chitarre energiche in un brano corale che incarna in modo brillante e inconfondibile lo stile dei Nothing But Thieves.

NOTHING BUT THIEVES

I Nothing But Thieves sono Conor Mason (voce, chitarra), Joe Langridge-Brown (chitarra), Dominic Craik (chitarra, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria).

Negli anni hanno raccolto un’ampia fanbase intorno al loro alternative rock e hanno raggiunto il successo globale con numerose certificazioni d’Oro e di Platino in tutto il mondo, incluso Regno Unito, Australia, Russia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia.

Nel 2020, hanno pubblicato il loro terzo album “Moral Panic”, che si è classificato #3 ottenendo oltre 320 milioni di stream e ha vinto il Best Indie Act ai Global Radio’s 2021 Awards. “Moral Panic” aveva fatto seguito alla pubblicazione del loro EP del 2018 “What Did You Think When You Made Me This Way?”, del loro acclamato album del 2017 “Broken Machine”, e del loro album di debutto omonimo “Nothing But Thieves” (2015).

I Nothing But Thieves sono inoltre riconosciuti ovunque grazie ai loro live appassionati e pieni di energia.

Nel 2023, i Nothing But Thieves per la prima volta hanno conquistato la prima posizione in classifica con il loro album “Dead Club City” e la Top 10 per la quarta volta consecutiva, dopo “Moral Panic”, “Broken Machine” e “Nothing But Thieves”.

Con oltre 1,2 milioni di album venduti nel mondo, 2 miliardi di stream globali e 250 milioni di visualizzazioni video, hanno costruito un seguito fedele e vastissimo grazie al loro potente sound alt rock, ottenendo successo internazionale con numerose certificazioni d’oro e di platino.

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I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 4 giugno. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di venerdì 5 giugno.