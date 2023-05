MOSTRO: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

MOSTRO, all’anagrafe GIORGIO FERRARIO, inizia la sua carriera nel 2012, quando, appena ventenne, dà vita al collettivo ILL MOVEMENT, con NICK SICK e il produttore YOSHIMITSU. Il successo nell’underground del loro progetto di debutto lo porterà successivamente alla firma con HONIRO, alla quale seguiranno l’album da solista “La nave fantasma” – nel 2014 – e l’Ep “Scusate per il sangue”, realizzato insieme a LowLow sempre nello stesso anno. L’omonimo singolo ottiene la certificazione Oro, mentre il brano “Supereroi falliti” viene certificato Platino. Nel 2015 arriva il mixtape “The Illest, Vol. 1”, mentre nel 2017 è il turno del secondo album ufficiale “Ogni maledetto giorno”, certificato Platino e punto di svolta per l’artista, che racchiude in questo disco due anni di lavoro e un’emotività alquanto diversa, più matura. In una sola settimana dall’esordio, il progetto scala le classifiche di vendita, salendo di 87 posizioni e conquistando la #1. Nel 2018 il rapper romano partecipa ai Wind Music Awards, dove presenta il singolo “E Fumo Ancora”, certificato disco di Platino. Il 26 aprile 2019 esce lo street–album “The Illest, Vol. 2”, che debutta sul podio della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti alla posizione #2, a cui segue il 3 marzo 2020 l’album “Sinceramente Mostro”. A marzo 2022 firma con Sony Music/Epic Records Italy e pubblica il singolo “Da Paura” (25 marzo 2022), seguito da “Bottiglie Rotte” feat. EMIS KILLA e GEMITAIZ (18 novembre 2022) e da “Underrated” (18 gennaio 2023), brani che anticipano il nuovo progetto discografico “The Illest, Vol. III” uscito il 27 gennaio 2023.

Ieri Mostro ha fatto tappa al FABRIQUE di Milano per la terza data dell’ ILL TOUR 2023.

MOSTRO: la scaletta del concerto di Milano

The Illest Intro

Underrated

Niente pioggia niente fiori

Rappresento

Aquiloni

Un momento per favore

Delusioni

Da paura

Porte chiuse

Noodles

Le chiavi di casa

Exit

Bottiglie rotte

Vomito

Se passi di qui

Cani bastardi

Memorie di uno sconfitta pt2

Diavolo magro

Nicotina

Trema la terra

Strike

Sai che cabbo me ne frega

Fumo ancora

Nostradamus

Madafucka

La città

Un po’ depresso