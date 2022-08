MORGAN: foto e scaletta del concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Foto di Roberto Finizio

L’estate 2022 ha finalmente restituito alla città di Sanremo uno dei suoi gioielli che mancava dalla fine degli anni ’90. L’Auditorium Franco Alfano, teatro all’aperto della città del Festival Della Canzone Italiana, aveva ospitato fin dalla sua inaugurazione del 1954 tantissimi eventi musicali e teatrali nazionali ed internazionali, ma era rimasto chiuso per gli ultimi 20 anni rivedendo la luce la scorsa estate.

E’ stato quindi solo quest’anno, al termine della pandemia, programmare una interessante e ricca stagione estiva con la Sanremo Summer Symphony 2022, che da fine giugno ha riportato la musica e l’arte nel bellissimo auditorium sanremese.

Ieri sera è salito sul palcoscenico un figlio adottivo della città dei fiori, quel Marco Castoldi in arte Morgan da Monza, che con Sanremo ha un fortissimo legame di amore ed odio. Le vicissitudini festivaliere unite al fortissimo legame di Marco con il Club Tenco si sono percepiti ieri quando Morgan è salito sul palco ed ha presentato la sua esibizione parlando di Sanremo e della Musica Leggera (o meglio pop), che ha fatto la storia partendo dal palco dell’Ariston della non lontana via Matteotti, e da una regione patria di cantautori che hanno portato in alto le gesta del nostro paese nel mondo.

Morganel’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium Franco Alfano (foto di Roberto Finizio)

Sono stati proprio questi grandi cantautori liguri i protagosti del magico connubbio fra musica pop e musica sinfonica, che ha visto Morgan al piano, accompagnato dall’Orchesta Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Angelo Valori, portare in scena capolavori di Frabrizio De Andrè, Luigi Tenco ed Umberto Bindi, oltre ai suoi cavalli di battaglia della carriera solista e della sua storica band i Bluvertigo.

Davanti ad un Auditorium Franco Alfano pieno, caldo (in tutti i sensi) e scintillante come ai bei tempi, Morgan ha svolto oltro ad un concerto, una lezione di musica pop dal sapore ligure, mettendo non solo nei tasti, nella voce ma anche nella parole, tutto il suo amore per questa città e questa regione.

La serata è stata anche occasione per presentare per la prima volta dal vivo l’ultima pubblicazione di Morgan, a quasi dieci anni dall’ultima volta. Battiato Mi Spezza il Cuore, eseguita per la prima volta davanti ad un pubblico che gli ha tributato un lungo applauso per la memoria del Maestro mancato da poco più di un anno.

Cantautori protagonisti anche sugli spalti con la presenza, segnalata ed applaudita da Morgan e tutto l’anfiteatro, di Alberto Fortis, altro monumento musicale italico.

Per Marco Castoldi è stato comunque un breve arrivederci alla città dei fiori dato che sarà come tutti gli anni protagonista del Premio Tenco che sarà in scena al Teatro Ariston dal 20 a 22 ottobre.

La Sanremo Summer Symphony 2022 proseguirà invece l’8 agosto con il Concert Jouet, il 12 con Antonella Ruggero, il 18 agosto con il concerto al Teatro Ariston di Fabrizio Bosso ed infine il 24 agosto concluderà Vince Tempera, un altro affezionato della città. Biglietti disponibili a questo link.

MORGAN – la scaletta del concerto di Sanremo

Foto nella mailbox

Il mio regno (cover Luigi Tenco)

Battiato mi spezza il cuore

Altrove

Cieli neri (cover Bluvertigo)

Un ottico (cover Fabrizio De André)

The baby

Il Destino Cattivo

Arrivederci (cover Umberto Bindi)

Il senso delle cose