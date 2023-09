LO STATO SOCIALE: le foto e la scaletta del concerto al Carroponte di Milano

Foto di Federico Buonanno

LO STATO SOCIALE hanno suonato al CARROPONTE sabato 2 settembre portando sul palco il loro “Stupido Sexy Futour” a supporto del loro nuovo disco “Stupido Sexy Futuro” , uscito lo scorso 5 maggio per GARRINCHA DISCHI/ISLAND RECORDS.

Dopo uno straordinario tour nei club interamente sold out a marzo e ad aprile, e una prima data europea a Londra lo scorso 11 maggio, il collettivo bolognese è passato a Milano.

«Un’intera estate di date a prezzi popolari, cercando di abbracciarvi tutti, con in mano un disco libero da urlare, insieme ai pezzi di sempre, suonato in anteprima nei club sudati senza neanche poterlo vendere, invece di fare gli instore. La sensazione è che tutto sia lontano dal paese reale: la politica, la cultura, il cinema, la sinistra. E pure la musica, con i suoi mega eventi e i suoi biglietti alti ormai ovunque. È il momento di suonare gratis, per voi che salvate il mondo, ogni volta che sorridete». –

Lo Stato Sociale è un collettivo bolognese composto da ALBI, BEBO, CAROTA, CHECCO e LODO. Nasce nel 2009 ma solo nel 2012 arriva il primo vero album “Turisti della democrazia”, seguito dal disco “L’Italia peggiore”e per chiudere la trilogia d’esordio, “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” che li porta ad essere conosciuti al grande pubblico, arrivando persino al Festival di Sanremo con il brano “Una vita in vacanza”, e poi negli anni tre volte sul palco del concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni e poi una graphic novel e due libri.

Con “Combat Pop” tornano al Festival di Sanremo e successivamente il disco “Attentato alla musica italiana” e decine di concerti tutti a prezzo calmierato.

Prima del collettivo di Bologna sono salito sul palco gli ESPAÑA CIRCO ESTE, band romagnola con oltre 500 concerti alle spalle tra Italia, Europa ed America forte del loro mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae, un sound unico ribattezzato Tango-Punk.

LO STATO SOCIALE: la scaletta del concerto di Milano

Pompa il debito

Che Benessere

Mi sono rotto il cazzo

Sono così indie

Combat pop

Eri più bella come ipotesi

Per farti ridere di me

In due è amore, in 3 una festa

La musica non è una cosa seria

Ops, l’ho detto (con Cimini)

Fottuti per sempre (con Vasco Brondi)

Cromosomi

Niente di speciale

Amarsi male

Una vita in vacanza

Abbiamo vinto la guerra