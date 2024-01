L’Epifania tutte le feste si porta via: ma non per ALEXIA, che ce le riporta a casa

Articolo di Philip Grasselli

Si suol dire che “L’Epifania tutte le feste si porta via”, ma il clima dentro il Blue Note è tutt’altro che malinconico: Alexia torna dopo quasi un anno con il suo My Xmas Tour a Milano.

L’atmosfera è frizzante, sembra si sia azzerato il countdown per il Natale, anzi, si sia ritarato al 24 dicembre, in piena corsa folle per gli ultimi regali. Ci sono tutti i presupposti per il cenone della Vigilia: musica jazz e i cori gospel, decorazioni e lucine calde ovunque, i pasti caldi inframezzati dai flûte di prosecco. Tutto così paradigmatico.

Il concerto

Scoccano le 20:30 ed entra la band (Nicola Lombardi alla tastiera, Alberto De Rossi alle chitarre e ukulele, Alessandro Piovan alla batteria, Pasquale Cosco al basso) più i tre coristi (Paola Viapiana, Lorenza Rocchiccioli, Roberto Alessi) che ci introducono a “What Xmas Means to Me”, la prima traccia dell’album My Xmas, rilasciato in edizione deluxe il 24 novembre 2023. È tripudio non appena Alexia sale sul palco con la sua inconfondibile voce, una delle più belle in circolazione.

Alessia Aquilani, in arte Alexia, ci porta con mano a vivere i diversi decenni della storia della musica natalizia, quasi tutte cover dei più grandi successi di Stevie Wonder, Darlene Love, Billy Mack, Sia, Brenda Lee, Jimmy Boyd, Tom Petty, Wham!, John Lennon, Mariah Carey, Hugh Martin e la Band Aid. Tra queste diciassette canzoni, una è proprio della cantautrice ligure, “Hold On (It’s Xmas Time)”, uscito come singolo originariamente nel 1997 e riproposto sempre nella versione deluxe di “My Xmas”.

Molto interessante la eterogeneità di generi, come elencato in precedenza, poiché abbiamo i momenti più swing (con l’invito personale, molto caldo, di battere le mani sull’1 e sul 3, per favore…), a pop di Sia, passando attraverso il rock di Tom Petty and the Heartbreakers e i veri classici e le emiolie (“Silent Night”, “Carol of the Bells”).

Il bis

Il bis dopo “Let Them Know It’s Christmas Time” è la soddisfazione di un qualcosa che effettivamente manca: belle le canzoni di Natale, ma le mitiche hit di Alexia? Da qui, infatti, il momento amarcord, con il quintetto di hit tra il 1997 e il 2003 che mi hanno fatto tornare ai primi ricordi sanremesi con il Pippo Baudo nazionale.

“Dimmi come posso fare

Per salvare il mio cuore.

Tu non sai cos’è il rispetto

Se non senti il dolore.”

Ed è subito il secondo posto al Festival di Sanremo 2002, sconfitta da “Messaggio d’amore” dei Matia Bazar. Ma subito dopo è la vittoria di Sanremo 2003, il gospel di “Per dire di no” che conquistò ai tempi il pubblico della kermesse. Ma non solo: “Uh la la la” in versione reggae, “Ti amo ti amo” e “Happy” grandi successi per la quale abbiamo praticamente cantato all’unisono come cori da stadio. In tutto questo, Alexia davvero inossidabile, la sua voce sembra uscente dagli studi di registrazione in cui ha inciso i singoli.

Non si poteva chiedere di più per chiudere questo lungo periodo di festività, ma a mani basse.

ALEXIA – La scaletta del concerto di Milano

What Christmas Means to Me

Christmas (Baby Please Come Home)

Sleigh Ride

Christmas Is All Around

Snowman

Rockin’ Around the Christmas Tree

I Saw Mummy Kissing Santa Claus

Christmas All Over Again

Christmas Song (Merry Christmas)

Silent Night

Hold On (It’s Xmas Time)

Last Christmas

Happy Xmas (War Is Over)

Carol of the Bells

All I Want for Christmas Is You

Have Yourself a Merry Little Christmas

Do They Know It’s Christmas Time?

Encore:

Per dire di no

Uh la la la

Ti amo ti amo

Happy

Dimmi come…