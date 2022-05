INHALER + SUN ROOM: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Articolo di Silvia Cravotta | Foto di Roberto Finizio

Il Dna, si sa, non mente. Gli Inhaler sono arrivati ieri sera ai Magazzini Generali di Milano per la prima e unica tappa italiana del loro tour europeo capitanati da Elijah Hewson, che sul palco ha la stessa energia di suo padre, Bono Vox. Ma i quattro ragazzi di Dublino – oltre a Elijah, il bassista Robert Keating, il chitarrista Josh Jenkinson e il batterista Ryan McMahon – hanno decisamente preso la loro strada, quella di un rock classico ma perfettamente in linea con gli anni Venti del Duemila.

A riscaldare il pubblico che ha riempito i Magazzini Generali ci hanno pensato i californiani Sun Room, anche loro giovani ma con un sound rockeggiante e divertente che ha fatto ballare e alzare mani al cielo a persone di tutte le età.

Dopo un rapido cambio strumenti, l’arrivo di Elijah & Co. è stato salutato da un boato all’avvio di “It won’t always be like this”, canzone di punta nonché titolo dell’album di debutto, uscito nel luglio scorso dopo una lunga maturazione per lo stop forzato dovuto alla pandemia.

Un percorso che ne ha rallentato l’uscita ma sicuramente ha permesso ai quattro ventenni di riflettere sul messaggio che volevano trasmettere al mondo e di rifinire un album perfetto dalla prima all’ultima canzone.

E le hanno cantate tutte nella loro ora di concerto, alternando momenti esaltanti e scatenanti come quelli di “We have to move on”, “When it breaks”, “Cheer up baby” o “My honest face” a quelli più intimisti con “A night on the floor”, “My king will be kind” o “Totally”. Un’esibizione decisamente piaciuta sia agli spettatori più agée (molti palesemente fan degli U2, passati di padre in figlio) nonché a quelli più giovani che nelle file avanti saltavano e riprendevano tutto per le loro storie di Instagram.

Dopo l’esperienza milanese, la band proseguirà il suo tour – iniziato negli Stati Uniti – per tutta l’Europa. Visto il potenziale messo in mostra già in questa prima esperienza, c’è da augurarsi che i quattro ventenni irlandesi continuino su questa strada e tornino a farsi vedere nella penisola con un altro album altrettanto interessante.

Clicca qui per vedere le foto degli Inhaler in concerto ai Magazzini Generali di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

INHALER: la Scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

It won’t always be like this

We have to move on

Slide out the window

Ice cream sundae

When it breaks

A night on the floor

Who’s your money on/Plastic House

My king will be kind

Totally

In my sleep

Cheer up baby

My honest face