GIORGIA: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

GIORGIA: “Blu Live – Palasport” Tour 2023

Giorgia, dopo il successo del tour estivo nei più prestigiosi teatri d’opera d’Italia, sta portando il suo “Blu Live” nei grandi palchi dei palasport per la seconda parte della tournèe, caratterizzata da atmosfere più vibranti, per presentare al pubblico il suo nuovo album “Blu” senza rinunciare alle pietre miliari che hanno segnato la sua carriera e qualche omaggio ad artisti del passato.

Dopo le date di Milano, Roma e Mantova, Giorgia si è esibita al Mandela Forum di Firenze portando anche nel noto palazzetto fiorentino quello che promette già di essere uno dei migliori tour dell’anno.

Non sono mancati i giochi di luci, laser e geometrie che richiamano il concept dell’album “Blu”, i brani tratti da quest’ultimo sapientemente mescolati dai successi di sempre e l’interpretazione di cover epiche in cui la cantante romana ha sfoggiato non solo la potenza della sua voce meravigliosa ma anche la voglia di scatenarsi e ballare sul palco ed emozionare il suo pubblico.

GIORGIA: la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Io Fra Tanti

I Feel Love

Nessun Dolore

Normale

Quando Una Stella Muore

Non Mi Ami

Vivi Davvero

Gocce Di Memoria

Vanità

Spirito Libero

Fly Away

Kashmir

Whole Lotta Love

E Poi

The Wind Cries Mary

Oronero

Atacama

Senza Confine

Un Amore Da Favola

L’ Eternità

Per Fare A Meno Di Te

Posso Farcela

Come Neve ft. Andrea Faustini

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Toxic

La Gatta (Sul Tetto)

Parole Dette Male

Viaggio Della Mente (VDM)

Tu Mi Porti Su

Di Sole e d’Azzurro

Il Mio Giorno Migliore / Don’t Stop The Music

Come Saprei

Credo

