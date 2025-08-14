GIANNA NANNINI: le foto del concerto all’Arena Sferisterio di Macerata

Foto di Giulia Troncon

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini esce con Silenzio, il nuovo singolo disponibile da venerdì 5 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Tassello inaugurale di quest’opera nuova, Silenzio è una profonda riflessione in musica, uno sguardo fisso ai propri sentimenti che – alla fine di una relazione – trovano rifugio soltanto nell’introspezione. L’ouverture al pianoforte dà il via a un’evoluzione ritmica che trova il suo culmine nell’energico ritornello. Nessuno ha colpe, si è soli in un dolore costante che si nutre di rimpianti: “Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio”.

Impronta graffiante del suo nuovo percorso artistico, Silenzio anticipa il nuovo album in arrivo in primavera, il film di prossima uscita e un tour internazionale distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, che vedranno Gianna Nannini riabbracciare il suo pubblico.

Chi è Gianna Nannini?

Nasce a Siena il 14 giugno 1954, nella Contrada dell’Oca. È sorella maggiore dell’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini.

Il padre Danilo Nannini è stato un noto industriale dolciario, per diversi anni presidente del Siena Calcio e priore della Contrada della Civetta; la madre è Giovanna Cellesi e il fratello più grande dei tre è Guido, prima impegnato nell’alta moda, successivamente nell’industria di famiglia. Frequenta il liceo scientifico e studia pianoforte a Lucca. In seguito si trasferisce a Milano per dedicarsi alla carriera di musicista, studiando fra l’altro composizione con Bruno Bettinelli, quest’ultimo, compositore e didatta ha formato grandi musicisti come Riccardo Muti. A Milano si esibisce in vari locali storici, come l’Osteria dell’Operetta, le Scimmie, il Rosso e conosce il musicista blues Igor Campaner, che l’affiancherà nelle sue performance e sarà di nuovo con lei nel 1988 per la stesura di molti brani dell’album Malafemmina.

