Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

GIANNA NANNINI: le foto del concerto al Velodomo Paolo Borsellino di Palermo

Gianna Nannini in concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo

Published

Gianna Nannini in concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo 2025
Gianna Nannini in concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Foto di Martina Fiore

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Gianna Nannini esce con Silenzio, il nuovo singolo disponibile da venerdì 5 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Tassello inaugurale di quest’opera nuova, Silenzio è una profonda riflessione in musica, uno sguardo fisso ai propri sentimenti che – alla fine di una relazione – trovano rifugio soltanto nell’introspezione. L’ouverture al pianoforte dà il via a un’evoluzione ritmica che trova il suo culmine nell’energico ritornello. Nessuno ha colpe, si è soli in un dolore costante che si nutre di rimpianti: “Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio”.

Impronta graffiante del suo nuovo percorso artistico, Silenzio anticipa il nuovo album in arrivo in primavera, il film di prossima uscita e un tour internazionale distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, che vedranno Gianna Nannini riabbracciare il suo pubblico.

Chi è Gianna Nannini?

Nasce a Siena il 14 giugno 1954, nella Contrada dell’Oca. È sorella maggiore dell’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini.
Il padre Danilo Nannini è stato un noto industriale dolciario, per diversi anni presidente del Siena Calcio e priore della Contrada della Civetta; la madre è Giovanna Cellesi e il fratello più grande dei tre è Guido, prima impegnato nell’alta moda, successivamente nell’industria di famiglia. Frequenta il liceo scientifico e studia pianoforte a Lucca. In seguito si trasferisce a Milano per dedicarsi alla carriera di musicista, studiando fra l’altro composizione con Bruno Bettinelli, quest’ultimo, compositore e didatta ha formato grandi musicisti come Riccardo Muti. A Milano si esibisce in vari locali storici, come l’Osteria dell’Operetta, le Scimmie, il Rosso e conosce il musicista blues Igor Campaner, che l’affiancherà nelle sue performance e sarà di nuovo con lei nel 1988 per la stesura di molti brani dell’album Malafemmina.

Clicca qui per vedere le foto di Gianna Nannini a Palermo o sfoglia la gallery qui sotto

Gianna Nannini
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Gianna Nannini in concerto all'Arena Sferisterio di Macerata 2025 Gianna Nannini in concerto all'Arena Sferisterio di Macerata 2025

Reportage Live

GIANNA NANNINI: le foto del concerto all’Arena Sferisterio di Macerata

Gianna Nannini in concerto all'Arena Sferisterio di Macerata

14/08/2025
Gianna Nannini - Pistoia Blues Festival 2025 - Pistoia Gianna Nannini - Pistoia Blues Festival 2025 - Pistoia

Reportage Live

GIANNA NANNINI: le foto e la scaletta del concerto al Pistoia Blues Festival 2025

Data sold out per la rocker senese nella magnifica Piazza Duomo a Pistoia

14/07/2025

Festival

PISTOIA BLUES Festival: la 44esima edizione dal 3 al 15 Luglio 2025 a Pistoia

Si terrà  dal 3 al 15 luglio 2025 la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali...

24/06/2025
Gianna Nannini Gianna Nannini

Reportage Live

GIANNA NANNINI: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini Lunedì 16 dicembre 2024, l’Inalpi Arena di Torino è stata invasa dal ritmo del rock inconfondibile di Gianna Nannini, protagonista...

17/12/2024