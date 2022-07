FANTASTIC NEGRITO: le foto e la scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale

Foto di Andrea Ripamonti

Fantastic Negrito si aggiudica l’NPR Tiny Desk nel 2015. Negli anni si esibisce con Chris Cornell, con il quale ha stretto un profondo rapporto di amicizia, Sting, The Roots, Temple of Dog e tanti altri, oltre a partecipare a importanti e prestigiosi festival, dal Lollapalooza al Glastonbury, fino al Byron Bay Bluesfest, oltre a programmi televisivi tra cui Later with Jools Holland. I suoi concerti sono delle vere e proprie performance, energiche e incendiarie, tra blues e roots, rock, punk e l’incredibile presenza scenica di Negrito.

Vincitore di tre Grammy Awards nella categoria ‘Best Contemporary Blues Album’ con ‘The Last Days of Oakland’ (2016), ‘Please Don’t Be Dead’ (2018) e “Have You Lost Your Mind Yet?” (2021), l’instancabile e vulcanico Fantastic Negrito è tornato in tour in Italia e, per la prima volta, sul palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale, ieri giovedì 21 luglio 2022, per Tener-a-mente Festival.

Anticipato da ‘Chocolate Samurai’ – il primo potente singolo il cui video è stato realizzato montando i filmati inviati da tantissime persone in tutto il mondo che hanno risposto alla chiamata collettiva di Fantastic Negrito, mostrando come stanno passando questo lungo periodo di isolamento – dal successivo singolo, ‘How Long?’ e dal recente ‘I’m So Happy I Cry’, con la partecipazione di Tank (Tank & The Bangas), che vede per la prima volta due vincitori dell’NPR Tiny Desk collaborare, l’ultimo album è un riflettore puntato sulle malattie mentali, nell’attuale contesto ansiogeno da tecnologia, e fornisce al contempo commenti sullo stato politico e sociale dell’America. E’, complessivamente, un disco molto personale, forse il disco più personale mai scritto.

La musica di Fantastic Negrito trasuda schiettezza, tra black music, roots, punk e blues: ogni brano racconta la vera storia del musicista di Oakland che ha vissuto i massimi di un contratto discografico da un milione di dollari, i minimi di un incidente d’auto quasi fatale ed è ora nel mezzo di una rinascita che lo ha portato dalle strade di Oakland al palcoscenico mondiale.

Interamente scritto e prodotto da Fantastic Negrito, ‘Have You Lost Your Mind Yet?’ vede la collaborazione di Nahuel Bronzini al mixer, già al lavoro sul precedente ‘Please Don’t Be Dead’, e le collaborazioni di Tank and the Bangas e della leggenda del rap della Bay Area E-40.

In apertura al concerto si esibiranno i Superdownhome, un duo che ripercorre le radici del blues più tradizionale, contaminandolo con il rock and roll, il country, il folk e il punk.

FANTASTIC NEGRITO – la scaletta del concerto a Gardone Riviera

Transgender Biscuits

Oh Betty

Chocolate Samurai

Ain’t No Sunshine

An Honest Man

Man With No Name

About A Bird

Bibbadip

Trudoo

They Go Low

Bullshit Anthem

A Boy Named Andrew

Afrobeat

Highest Bidder

Virginia Soil

Plastic Hamburgers

The Duffler

BIS

Encore Lost In A Crowd