EARTH + Nataša Grujović & Steve Moore: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Per quasi trent’anni gli Earth di Dylan Carlson hanno ridefinito i confini del rock, trasformando il drone e il riff sabbathiano in un mantra ipnotico di chitarre lente e paesaggi sonori monumentali. Pionieri assoluti del drone e ambient metal, restano una forza mutante e visionaria, capace di rendere il peso del suono un’esperienza mistica.

Dall’esordio del ’91 a oggi il cambiamento più rilevante nella poetica degli Earth è forse il tatuaggio da trapper che Dylan Carlson si è fatto in faccia. Se escludiamo i cambi di formazione di un progetto che ha sempre fatto perno sulla figura mistica e quasi mitologica del suo leader, da anni la band porta avanti un discorso basato sull’eterno ritorno di riff dilatati all’infinito, al crocevia tra doom e drone.

Meno parossistici dei Sunn 0))) e più introspettivi degli Sleep, gli Earth sublimano sul palco la loro personale declinazione di “ambient-metal” – formula estatica o estenuante, a seconda dei punti di vista – in un rituale pagano dai volumi apocalittici.

EARTH: la scaletta del concerto di Milano

Scalphunter’s Blues Miami Morning Coming Down Engine of Ruin Miami Morning Coming Down II (Shine) Junkyard Priest An Inquest Concerning Teeth Raiford (The Felon Wind) / The Dry Lake Misunderstood / California and Other Impossible Dreams

BIS