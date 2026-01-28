Connect with us

EARTH + Nataša Grujović & Steve Moore: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

EARTH in concerto al Circolo Magnolia di Milano a Gennaio 2026, le foto e la scaletta del live.

Earth concerto Circolo Magnolia Milano del 28 gennaio 2026
Earth in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Per quasi trent’anni gli Earth di Dylan Carlson hanno ridefinito i confini del rock, trasformando il drone e il riff sabbathiano in un mantra ipnotico di chitarre lente e paesaggi sonori monumentali. Pionieri assoluti del drone e ambient metal, restano una forza mutante e visionaria, capace di rendere il peso del suono un’esperienza mistica.

Dall’esordio del ’91 a oggi il cambiamento più rilevante nella poetica degli Earth è forse il tatuaggio da trapper che Dylan Carlson si è fatto in faccia. Se escludiamo i cambi di formazione di un progetto che ha sempre fatto perno sulla figura mistica e quasi mitologica del suo leader, da anni la band porta avanti un discorso basato sull’eterno ritorno di riff dilatati all’infinito, al crocevia tra doom e drone.

Meno parossistici dei Sunn 0))) e più introspettivi degli Sleep, gli Earth sublimano sul palco la loro personale declinazione di “ambient-metal” – formula estatica o estenuante, a seconda dei punti di vista – in un rituale pagano dai volumi apocalittici.

Earth

EARTH: la scaletta del concerto di Milano

  1. Scalphunter’s Blues
  2. Miami Morning Coming Down
  3. Engine of Ruin
  4. Miami Morning Coming Down II (Shine)
  5. Junkyard Priest
  6. An Inquest Concerning Teeth
  7. Raiford (The Felon Wind) / The Dry Lake
  8. Misunderstood / California and Other Impossible Dreams

BIS

  1. The Bees Made Honey in the Lion’s Skull
