DOYLE: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Circolo Magnolia & Hardstaff Booking sono lieti di presentare in una notte oscura adatta ai licantropi e a tutte le creature notturne:

Paul alias Doyle, componente originale degli storici Misfits torna per qualche data italiana presentandoci alcuni grandi classici e brani dal nuovo album.

Clicca qui per vedere le foto di Doyle al Circolo Magnolia di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

DOYLE: la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Abominator

Beast Like Me

Cemetary Sexxx

King Of The Undead

Darkside

Love Like Murder

Dreaming Dead Girls

Drawing Down The Moon

Valley Of Shadows

Witchcraft

Dark Gods Arise

Hope Hell Is Warm