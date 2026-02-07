DISCOMOSTRO: le foto del concerto al Circolo Gagarin di Busto Arsizio

foto di Lara Bordoni

Dopo aver dovuto rimandare l’appuntamento originariamente previsto per il 17 gennaio scorso a causa di problemi di salute, i Discomostro hanno recuperato al Circolo Gagarin ieri sera, venerdì 6 febbraio.

Il concerto, che vedeva in apertura i Verogna, era già stato annunciato come sold out e nonostante lo slittamento della data, il pubblico non ha abbandonato la band: la lista d’attesa per i biglietti è rimasta lunghissima fino all’ultimo, confermando l’incredibile hype che circonda il gruppo punk hardcore milanese in questo tour.

I Discomostro, gruppo hardcore punk milanese nato nel 2016, con il carismatico frontman Carlame (Skruigners), hanno consolidato una reputazione basata su live intensi e testi che oscillano tra la rabbia sociale e l’introspezione più cupa.

I Verogna sono una realtà emergente e travolgente della scena punk italiana. La loro proposta musicale è diretta e senza fronzoli, caratterizzata da ritmi serrati e testi che affrontano con cinismo e ironia la quotidianità e il disagio generazionale.

Per chi non è riuscito a conquistare un posto al Gagarin, il tour dei Discomostro prosegue con diverse date già confermate:

28 febbraio :Civitanova Marche (MC) presso l’Op Jolly Roger.

13 marzo: Milano presso il Q-Hub Venue Live (biglietti già disponibili su DICE).

18 aprile: Siena presso la Scuola Corte dei Miracoli.

Clicca qui per vedere le foto dei Discomostro + Verogna al Circolo Gagarin (o sfoglia la gallery qui sotto).