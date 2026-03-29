dEUS + Letlo Vin: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Giorgia De Dato
I dEUS sono saliti sul palco dei Magazzini Generali di Milano il 29 marzo per l’unica data italiana del tour dedicato agli esordi della band.
Nel corso della serata, il gruppo guidato da Tom Barman ha proposto un set costruito attorno ai primi due album Worst Case Scenario (1994) e In a Bar, Under the Sea (1996), riportando dal vivo brani simbolo di quella fase iniziale del percorso della band. Il tour, intitolato Worst Case Versus In A Bar, ripercorre infatti le origini del progetto con una scaletta incentrata esclusivamente su quei lavori.
Ad aprire la serata Letlo Vin, prima dell’esibizione della band belga.
La data milanese si inserisce nelle tappe europee del tour, pensato come un ritorno alle radici sonore dei dEUS tra rock alternativo, influenze jazz e sperimentazione.
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dEUS – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano
- Jigsaw You
- Via
- Morticiachair
- W.C.S. (First Draft)
- Let’s Get Lost
- Secret Hell
- Right as Rain
- Mute
- Shake Your Hip
- Great American Nude
- Hotellounge (Be the Death of Me)
- Theme From Turnpike
- Guilty Pleasures
- Serpentine
- Gimme the Heat
- A Shocking Lack Thereof
- Little Arithmetics
- Fell Off the Floor, Man
- Intro
- Suds & Soda
- Disappointed in the Sun
- Roses