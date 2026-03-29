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dEUS + Letlo Vin: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

dEUS in concerto ai Magazzini Generali di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura Letlo Vin.

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dEUS in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I dEUS sono saliti sul palco dei Magazzini Generali di Milano il 29 marzo per l’unica data italiana del tour dedicato agli esordi della band.

Nel corso della serata, il gruppo guidato da Tom Barman ha proposto un set costruito attorno ai primi due album Worst Case Scenario (1994) e In a Bar, Under the Sea (1996), riportando dal vivo brani simbolo di quella fase iniziale del percorso della band. Il tour, intitolato Worst Case Versus In A Bar, ripercorre infatti le origini del progetto con una scaletta incentrata esclusivamente su quei lavori.

Ad aprire la serata Letlo Vin, prima dell’esibizione della band belga.

La data milanese si inserisce nelle tappe europee del tour, pensato come un ritorno alle radici sonore dei dEUS tra rock alternativo, influenze jazz e sperimentazione.

Clicca qui per vedere le foto dei dEUS in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

dEUS

dEUS – La scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

  1. Jigsaw You
  2. Via
  3. Morticiachair
  4. W.C.S. (First Draft)
  5. Let’s Get Lost
  6. Secret Hell
  7. Right as Rain
  8. Mute
  9. Shake Your Hip
  10. Great American Nude
  11. Hotellounge (Be the Death of Me)
  12. Theme From Turnpike
  13. Guilty Pleasures
  14. Serpentine
  15. Gimme the Heat
  16. A Shocking Lack Thereof
  17. Little Arithmetics
  18. Fell Off the Floor, Man
  19. Intro
  20. Suds & Soda
  21. Disappointed in the Sun
  22. Roses
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