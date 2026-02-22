DAVID BYRNE: le foto e la scaletta del concerto al Teatro degli Arcimboldi di MIlano

Foto di Andrea Ripamonti

Uscito il 5 settembre 2025 Who Is the Sky?, il nuovo attesissimo album di David Byrne, artista visionario e voce inconfondibile della musica internazionale. Il disco dà anche il titolo al tour europeo che, in esclusiva per l’Italia, ha fatto tappa al TAM Teatro Arcimboldi per due serate imperdibili.

Diventato famoso come frontman del gruppo new wave americano Talking Heads, David Byrne è oggi altrettanto apprezzato per aver costruito una prolifica (seppur sperimentale) carriera solista che abbraccia musica, cinema e arte performativa.

Nato a Dumbarton, in Scozia, e cresciuto a Baltimora, nel Maryland, David Byrne abbandonò fortuitamente la prestigiosa Rhode Island School of Design prima di fondare i Talking Heads nel 1975. Insieme a Chris Frantz, Tina Weymouth e Jerry Harrison, il gruppo divenne rapidamente una voce fondamentale della fine del XX secolo. Conosciuti per il loro disinteresse verso i confini di genere, ottennero il plauso della critica con album come Remain in Light (1980) e Speaking in Tongues (1983), contenenti rispettivamente i successi Once in a Lifetime e This Must Be The Place. Le vocalità eccentriche e i testi cerebrali di Byrne conferirono alla band un’identità unica, mentre la collaborazione con il produttore Brian Eno ampliò il loro spettro sonoro attraverso strutture musicali d’avanguardia. Il film-concerto Stop Making Sense (1984) dei Talking Heads mise in mostra lo stile performativo visionario di Byrne, anticipando il suo futuro come figura di culto nella cultura popolare.

David Byrne in concerto al Teatro Arcimboldi di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Dopo aver intrapreso la carriera solista, le iniziative artistiche di David Byrne, seppur variegate, hanno sempre mantenuto un impegno costante nell’unire musica, performance, arte visiva e commento sociale. Caratterizzato ancora una volta da un approccio fluido ai generi, il lavoro solista di Byrne ha esplorato sonorità latine (Rei Momo, 1989), arrangiamenti orchestrali (The Forest, 1991) e persino la musica scozzese (Lead Us Not Into Temptation, 2003). Nel 2002, la sua collaborazione con il duo britannico X-Press 2 nel brano da club Lazy lo ha visto sovrapporre vocalità rilassate e liriche sarcastiche su una base elettronica. Il suo amore per le collaborazioni è proseguito con Everything That Happens Will Happen Today (2008, con Brian Eno), Here Lies Love (2010, con Fatboy Slim) e Love This Giant (2012, con St. Vincent).

Nel 2018, David Byrne ha pubblicato American Utopia, il suo primo album solista dal 2004 (Grown Backwards). Incentrato sull’ottimismo in un’epoca di incertezza politica e parte di un più ampio progetto multimediale intitolato Reasons to Be Cheerful, l’album ha raggiunto la posizione più alta di sempre per Byrne nella classifica Billboard 200, portandolo in un ambizioso tour tra Stati Uniti ed Europa. Ricco di coreografie complesse e accompagnato da un ensemble di musicisti, lo spettacolo ha trovato la sua naturale collocazione a Broadway nel 2020, con la regia affidata a Spike Lee. Il film-concerto è stato rilasciato poco dopo, e lo spettacolo ha vinto un ambito Tony Award.

DAVID BYRNE: la scaletta del concerto di Milano

Heaven (Talking Heads) Everybody Laughs And She Was (Talking Heads) Strange Overtones (Brian Eno & David Byrne cover) Houses in Motion(Talking Heads) T Shirt (Nothing but) Flowers (Talking Heads) This Must Be the Place (Naive Melody) (Talking Heads) What Is the Reason for It? Like Humans Do Don’t Be Like That Independence Day Slippery People (Talking Heads) Moisturizing Thing My Apartment Is My Friend Hard Times (Paramore cover) Psycho Killer (Talking Heads) Life During Wartime (Talking Heads) Once in a Lifetime (Talking Heads)

BIS