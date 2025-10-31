Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

CARL BRAVE: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Carl Brave ha portato il suo tour “Notti Brave Amarcord” al Fabrique di Milano il 30 ottobre 2025

Published

Carl Brave in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Carl Brave in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un produttore e cantante romano che con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Dopo l’uscita del disco “Notti Brave Amarcord” ad aprile, titolo che richiama il suo primo album del 2018, ma che allo stesso tempo segna per lui un nuovo inizio, Carl Brave ha portato il suo tour nei club italiani.

Il tour, partito dalla Casa della Musica di Napoli lo scorso 16 ottobre, ha fatto tappa al Fabrique di Milano per un’unica data il 30 ottobre e si chiuderà al Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 27 novembre.

Clicca qui per vedere le foto di Carl Brave in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto.

Carl Brave

CARL BRAVE: La scaletta del concerto di Milano

  1. Regina Coeli
  2. Pub Crawl
  3. Camel Blu
  4. Il Primo Take
  5. Paure
  6. Morto a Galla
  7. Isola Tiberina
  8. Spigoli
  9. Merci
  10. Vivere Tutte Le Vite
  11. Fotografia
  12. Ciobar
  13. Bar S.Calisto
  14. Occhiaie
  15. Posso
  16. Solo Guai – Tarari Tarara – Polaroid – Noccioline – Sempre in Due
  17. Che Poi
  18. Termini
  19. Vita
  20. Flash
  21. Chapeau
  22. Perfect
  23. Makumba
  24. Malibu

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

Perchè non ne avremo mai abbastanza del rock dei The Hives?

The Hives per sempre e per sempre The Hives: comuque lo leggi e anche invertendo l'ordine degli elementi il risultato non cambia.... Un successo...

19 ore ago
Anouar Brahem in concerto al Conservatorio di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it Anouar Brahem in concerto al Conservatorio di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

Reportage Live

ANOUAR BRAHEM: le foto del concerto al Conservatorio di Milano

Anouar Brahem in concerto al Conservatorio di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

4 giorni ago

Interviste

Tutte le RIVE che portano a ILARIA GRAZIANO

Il disco della cantautrice napoletana trapiantata nella Tuscia è un delicatissimo inno ancestrale alla gioia, e alla bellezza di ritrovarsi, in una sorta di...

5 giorni ago

Reportage Live

Affidarsi al cambiamento con i BLACK COUNTRY, NEW ROAD

La band di Cambridge porta il nuovo album ai Magazzini Generali, tra fragilità, ironia, nuove voci e la grazia dell’impermanenza. Articolo di Alessandro Cebrian...

5 giorni ago