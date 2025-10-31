CARL BRAVE: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Alessia Belotti
Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un produttore e cantante romano che con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Dopo l’uscita del disco “Notti Brave Amarcord” ad aprile, titolo che richiama il suo primo album del 2018, ma che allo stesso tempo segna per lui un nuovo inizio, Carl Brave ha portato il suo tour nei club italiani.
Il tour, partito dalla Casa della Musica di Napoli lo scorso 16 ottobre, ha fatto tappa al Fabrique di Milano per un’unica data il 30 ottobre e si chiuderà al Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 27 novembre.
Clicca qui per vedere le foto di Carl Brave in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto.
CARL BRAVE: La scaletta del concerto di Milano
- Regina Coeli
- Pub Crawl
- Camel Blu
- Il Primo Take
- Paure
- Morto a Galla
- Isola Tiberina
- Spigoli
- Merci
- Vivere Tutte Le Vite
- Fotografia
- Ciobar
- Bar S.Calisto
- Occhiaie
- Posso
- Solo Guai – Tarari Tarara – Polaroid – Noccioline – Sempre in Due
- Che Poi
- Termini
- Vita
- Flash
- Chapeau
- Perfect
- Makumba
- Malibu