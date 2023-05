AQUA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, gli AQUA rappresentano una delle più grandi band pop a cui la DANIMARCA abbia mai dato i natali, affermandosi tra gli artisti più riconosciuti a livello internazionale.

Ieri gli Aqua hanno fatto tappa al FABRIQUE di Milano per l’unica data del loro tour.

Clicca qui per vedere le foto degli Aqua concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

AQUA: la scaletta del concerto di Milano

Cartoon Heroes

Back to the 80’s

Good Morning Sunshine

Playmate to Jesus

Calling You

We Belong to the Sea

Around the World

Happy Boys & Girls

Turn Back Time

My Mamma Said

My Oh My

Didn’t I

Barbie Girl

Lollipop (Candyman)

Roses Are Red

Doctor Jones