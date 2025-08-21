Connect with us

ALEX BRITTI: le foto e la scaletta del concerto al Riccione Summer Music 2025

Alex Britti incanta Riccione con le canzoni di It.Pop e i grandi classici della sua carriera

Alex Britti in concerto al Riccione Summer Music 2025
Foto di Giulia Troncon

Ieri sera Riccione ha accolto Alex Britti in una serata all’insegna della musica e delle emozioni. Il cantautore romano ha celebrato il suo iconico album It.Pop, a 27 anni dall’uscita, riportando sul palco i brani che ne hanno consacrato la carriera e alternandoli ai successi più recenti.

Con la sua inseparabile chitarra, Britti ha guidato il pubblico in un viaggio tra blues, rock e cantautorato italiano, confermando ancora una volta la sua straordinaria capacità di unire tecnica e sentimento. In scaletta non sono mancati i classici Gelido, Da piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino ai brani più recenti come Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini.

Dopo il successo del tour 2024, culminato con il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, anche il 2025 si conferma un anno speciale per l’artista, con live nelle principali arene, piazze e festival estivi. Un percorso che ha già visto una tappa memorabile alle Terme di Caracalla con l’evento speciale Feat.Pop, e che ieri a Riccione ha regalato un’altra serata indimenticabile ai suoi fan.

Il tour di Alex Britti proseguirà per tutta l’estate con nuove date, tra cui Vico del Gargano (FG), Berchidda (SS) e San Sepolcro (AR), continuando a portare sul palco l’energia e la magia di un repertorio che ha fatto la storia della musica italiana.

Clicca qui per vedere le foto di Alex Britti a Riccione o sfoglia la gallery qui sotto

ALEX BRITTI: la scaletta del Tour Estivo 2025

Gelido
Una parola differente
Buona fortuna
Da piccolo
Piove
Esci piano
Come chiedi scusa
Bene così
La vasca
Lo zingaro felice
Una su 1.000.000
Immaturi
Milano
Supereroi
Tutti come te
Mi piaci
Jazz
Oggi sono io
7000 caffè
Solo una volta (o tutta la vita)
Baciami (e portami a ballare)

