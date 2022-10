50 CENT: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

La prima volta in Italia era stata 19 anni fa proprio al Forum di Assago, e sabato sera è tornato 50 Cent, una delle più luminose star mondiali del rap.

L’artista americano, autentico gigante di questo genere musicale, sabato sera ha riempito il Mediolanum Forum con un fragoroso sold out, raddoppiando poi la domenica al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia).

50 Cent, pseudonimo di Curtis James Jackson III, è un rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense capace di vendere oltre 30 milioni di dischi in carriera. È diventato famoso dopo l’uscita dei suoi album “Get Rich or Die Tryin’” (2003) e “The Massacre” (2005), tramite le etichette discografiche di Eminem e Dr. Dre, Shady Records ed Aftermath, sussidiarie della Interscope Records di Jimmy Iovine. Il suo successo internazionale è dovuto in primo luogo alle sue vicende personali e al suo passato difficile, ma anche all’immagine tipicamente “gangsta”.

Un Forum tutto esaurito con un parterre arricchito dalla maggior parte della scena rap italiana, capitanata da Salmo, Noyz Narcos, Ernia, Rkomi e molti altri, arrivati ad Assago per assistere allo show dell’icona americana.

Queste le prossime date del Greenlight Gang Tour:

October 23, 2022 – Palazzo del Turismo – Jesolo, Italy

October 25, 2022 – Budapest Arena – Budapest, Hungary

October 26, 2022 – TAURON Arena – Krakow, Poland

October 29, 2022 – Olympic Stadium – Athens, Greece

November 1, 2022 – Seinäjoki Areena – Seinäjoki, Finland

November 3, 2022 – Ouluhalli – Oulu, Finland

November 4, 2022 – Logomo – Turku, Finland

November 5, 2022 – Kuopiohalli – Kuopio, Finland

Clicca qui per vedere le foto di 50 Cent in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

50 Cent: La scaletta del concerto di Milano

What Up Gangsta

Rider Pt. 2 (G‐Unit song)

Hate It or Love It

P.I.M.P.

Candy Shop

The Woo (Pop Smoke cover)

Magic Stick (Lil’ Kim cover)

Just a Lil Bit

21 Questions

Window Shopper

Best Friend

I Get Money

How We Do (The Game cover)

Ayo Technology

Many Men (Wish Death)

I’m The Man

No Romeo No Juliet

Disco Inferno

Sealed With A Kiss

Buzzin Remix (Mann cover)

I Smell Pussy (G‐Unit song)

Hustler’s Ambition

Big Rich Town

Outta Control Remix

In da Club

Crack a Bottle (Eminem cover)

Patiently Waiting

I’ll Whip ya Head Boy

Wanksta

Baby by Me

Down on Me (Jeremih cover)

U Not Like Me

Just Fucking Around

In My Hood

Major Distribution