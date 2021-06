MARRANO: guarda in anteprima il video “A Perdere”

“A Perdere” è il nuovo videoclip dei riminesi Marrano: la canzone è il quarto singolo estratto dal loro secondo album in studio, “Perdere”, pubblicato nel marzo del 2020 per Floppy Dischi e Altini Cose, a cui ha fatto seguito l’ingresso ufficiale della band nel roster booking della storica agenzia Indiebox.

Il video è l’insieme del materiale raccolto da Viola Mancini (regista) nella soffitta di un caro amico della band: materiale in super8 che racconta Rimini nel’estate del 1963. Un patrimonio inestimabile.

Avevamo bisogno uscire con un contenuto nuovo ma non nuovissimo allo stesso tempo, per dare un segnale di ripresa, un segnale che ci siamo, che tutti quanti ci siamo. Purtroppo le cose sono andate come tutti sappiamo e il nostro secondo lavoro, “Perdere”, uscito in piena pandemia non è stato praticamente mai suonato. Per noi è ancora lì sigillato e pronto da far esplodere. Abbiamo deciso di omaggiare il brano “A perdere” (brano a cui siamo molto affezionati tanto da trarre spunto per il nome del disco) con un video che ci facesse tornare indietro di sessant’anni, quando forse era tutto molto meno caotico e il sole sembrava facesse più luce (Marrano).

I Marrano sono una band originaria di Rimini nata nel 2015 da Andrea, Daniele e Nicola. Nel dicembre dello stesso anno pubblicano il loro omonimo EP d’esordio, che li porta nei due anni successivi a suonare lungo tutta la penisola.

Dopo un lungo periodo live esce, il 22 settembre 2017, il loro primo disco “Gioventù Spaccata”, registrato allo Stonebridge Studio di Cesena. Il lavoro è anticipato dal primo singolo “Belgrado” e successivamente da “Raticosa”. Nel luglio 2018, in collaborazione con Floppy Dischi, pubblicano il terzo estratto dal disco “Gutro”.

Anche in questo tour, l’attività live ha dato la possibilità di condividere palchi con artisti/ band come Ministri, Andrea Laszlo De Simone, Le Capre a Sonagli, Gazebo Penguins, Havah e tanti altri.

Dopo un 2019 di scrittura e registrazione, il 29 gennaio 2020 vede l’uscita di “Golf”, primo estratto che anticipa il loro successivo lavoro, seguito il 4 marzo da un altro singolo “Blue Whale”. Il 16 marzo 2020 viene pubblicato ufficialmente il loro secondo disco “Perdere”, in collaborazione con Altini Cose e Floppy Dischi.

Il 17 luglio 2020 esce la cover di “Sabotage”, brano dei Beastie Boys, che accompagna l’annuncio della loro entrata nel roster booking di Indiebox.

