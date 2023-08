MANUEL AGNELLI: è uscito il video di “Severodonetsk”, canzone insignita del Premio Amnesty 2023

Viene reso disponibile da oggi il video del brano “Severodonetsk”, una delle dieci canzoni che compongono il primo album solista di Manuel Agnelli Ama il prossimo tuo come te stesso.

“Severodonetsk”, canzone recentemente insignita del Premio Amnesty International Italia 2023, si caratterizza per la sua visione allo stesso tempo introspettiva e globale dove l’essere umano viene rimesso al centro, vero protagonista al di sopra della geopolitica e delle ragioni di stato.

Così come Manuel Agnelli la introduce: “Quando sento parlare della guerra in Ucraina sento parlare solo di geopolitica, delle ragioni dell’uno o dell’altro, di strategia militare, di statistiche, orribili, sul numero quotidiano delle vittime e dei danni materiali. Numeri appunto. Non sento mai parlare della violenza e della sofferenza alla quale le persone che vivono lì sono sottoposte. Di quello che stanno provando. Di come vengono strappate, loro malgrado, dalle loro vite. Del fatto che la loro vita, se sopravvivono a quest’incubo, sarà per sempre devastata. Ho scritto questa canzone cercando di descrivere una persona che sta vivendo una cosa più grande di lei, nei confronti della quale non può fare niente e Il senso di impotenza, di disperazione che ne deriva. Provo a raccontare il tentativo di metterci in stand-by, di congelare il nostro cuore, la nostra testa sperando che, passato questo incubo che ci ha trasformato tutti, in maniera diversa, in mostri, potremo ridiventare le persone che eravamo prima”.

A curare la regia del videoclip, Gipi – legato a Manuel da un profondo rapporto di amicizia che li vede finalmente e per la prima volta collaborare insieme – che così lo introduce: “Ho scelto di girare il video di Severodonetsk con dei ragazzi di un campo rom alla periferia di Roma. Mi è venuto naturale. Il brano parla di guerra e loro sono quasi tutti figli o nipoti di persone fuggite dalla Bosnia, durante la guerra dei Balcani. Questi ragazzi, con la loro condizione, sono il risultato ultimo, a lungo termine, di un conflitto armato.”

Hanno partecipato al video di “Severodonetsk“:

Manuel Agnelli, Fatima, Elisabetta e Denilson Cizmic, Giuliano, Zijad e Aziz Delic, Ferid e Fabrizio Hrustic, Maurizio, Alessio, Fatima, Dominik, Beatrice, Cristian, Aida, Emin, Zuhra, Riccardo, Lucas, Veron, Senada, Tony, Zinad, Danilo, Bajro, Roberto, Islam e Shakira Hamidovic, Cesare, Fadil e Fabrizio Osmanovic, Felice, Omar, Eduard, Sacir e Senad Sejdic.

Realizzazione: Gipi, Davide Barbafiera, Marco Cerri Ciommei, Francesco Daniele.

Produzione: Rulez.

Sono inoltre attesi a settembre gli ultimi quattro appuntamenti del tour estivo di Manuel Agnelli che lo vedranno sul palco accompagnato da: Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini.

Il calendario:

01.09 SESTO FIORENTINO (FI), Liberi Tutti * ingresso libero

03.09 SETTIMO TORINESE (TO), Fuori Tutti Festival * ingresso libero

07.09 MILANO Carroponte

09.09 PALMA CAMPANIA (NA) Ecosuoni Festival