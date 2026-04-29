[lessness]: guarda in anteprima il video “Cigarettes and Dreams”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 aprile 2026 il nuovo singolo di [lessness], il progetto solista del compositore e produttore Luigi Segnana. Il brano, dal titolo “Cigarettes and Dreams” è il primo tassello di un mosaico che vedrà interamente la luce con “Movida”, il nuovo LP del progetto, con uscita prevista in estate.

“Cigarettes and Dreams“: il primo singolo del disco, si apre con un giro di accordi di chitarra in minore, ne evidenzia l’andamento sognante un uso discreto di delay e riverbero. Presto, la chitarra lascia spazio ad un giro di basso profondo, sinuoso, morbido ma ritmato, arrotondato da synth e batteria delicati e avvolgenti.

La suadente melodia vocale ne accentua la malinconia, che porta l’ascoltatore a specchiarsi nell’onda di un ricordo lontano. La voce si sdoppia, a tratti, infondendo alla canzone un retrogusto dal sapore dark, malinconico e claustrofobico, ripercorrendo per certi versi le orme di gruppi come Cigarettes after Sex, The Cure.

[lessness]

[lessness] è il progetto solista del compositore/produttore italiano Luigi Segnana. Dopo aver fondato l’etichetta indipendente Mashhh! Records collaborato alla produzione di band tra le quali Death by Pleasure, Dance for Burgess, Cristalli Liquidi (nella produzione del vinile di Volevi Una Hit) e terminato il suo percorso come bassista e co-produttore della band Casa del Mirto, Luigi si dedica ad un nuovo progetto solista: [lessness]: un’oscura ed evocativa incursione tra cultura e suono, ispirato da una vasta gamma di letteratura, da T.S. Eliot a Kafka. [lessness] vuole far rinascere l’immaginazione dei suoi ascoltatori attraverso sonorità oniriche ed electro-new wave. Il nome [lessness] è tratto dal racconto breve, in forma di poesia, ‘Senza’ (sans/lessness) di Samuel Beckett. Beckett permuta la sua prosa in modo tale che i lettori siano costretti a esplorare ogni singola e ripetitiva struttura di frase per scoprire il suo significato più profondo. Musicalmente, [lessness], è ispirato sinteticamente ma non esclusivamente da un certo tipo di new wave anni ’80, dalle atmosfere elettroniche e synthwave degli anni ’90 e da artisti come: The Cure, New Order, Depeche Mode, The Church, Echo And The Bunnymen, Interpol, Editor, Arcade Fire, Preoccupations, Trentemøller, Suuns, The National, Cigarettes after sex. Le sonorità di questo nuovo percorso nascono dall’oscurità e dalla notte e sono incentrate sul suono del basso, strumento dal quale nascono i riff su cui poggiano le canzoni ed il resto dell’arrangiamento con synth e loop di batteria in evidenza.