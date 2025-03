CALIBRO 35: guarda il video di “Reptile Strut”, primo singolo estratto dal nuovo album “Exploration”

Colpito da radiazioni atomiche, il ramarro si è trasformato in Godzilla. Da simbolo di rigenerazione a immagine di distruzione: un passo brevissimo e inquietantemente attuale.

A poco più di una settimana di distanza dalla release di Reptile Strut, il primo estratto dal nuovo album Exploration in uscita il 6 giugno per Record Kicks, i Calibro 35 pubblicano il video ufficiale del singolo, ideato dal visual artist e musicista Matteo Castiglioni, già al lavoro con la band milanese per il precedente EP Jazzploitation.

Il video di Reptile Strut è un vertiginoso mosaico (tele)visivo di footage, riprese della band in studio, inserti grafici e animazione, in cui la maestosità della mostruosa creatura – fra le più celebri invenzioni del cinema di fantascienza di tutti i tempi – è la traduzione visuale della maestosità musicale di una traccia dall’impronta jazz/rock, granitica e cangiante al tempo stesso, che gioca sulla straordinaria interazione fra i musicisti, sulla compattezza di basso e batteria, sulla chitarra funky, sulle evoluzioni dei fiati e sulla dimensione quasi onirica delle tastiere.

“Il videoclip trasporta visivamente la forza musicale dei Calibro – la loro energia pura – traendo spunto da un secolo di trasformazione di Godzilla, per dimostrare come un simbolo del passato possa parlare chiaramente del presente. La ritmicità visiva muove fisicamente il suono nello spazio, distrugge le illusioni, le percezioni, i livelli di consapevolezza. Attraverso l’esperienza trascendente della musica ci ricolleghiamo all’energia della Forza Vitale nella speranza di manifestare una nuova realtà” sottolinea Matteo Castiglioni a proposito di un video, fortemente segnato da estetiche del cinema degli anni ’60 e ’70, che gioca in senso post moderno con la decostruzione e la ricontestualizzazione degli immaginari.

“Matteo è un genio bifronte: da un parte ottimo musicista con Studio Murena e Bo!led, dall’altra vidéographique extraordinaire per mille progetti. Abbiamo collaborato con lui la prima volta in occasione del festival JazzMi, lo scorso anno, ce ne siamo innamorati e gli abbiamo chiesto di curare i video del prossimo tour di Exploration. Collaborare con un videomaker musicista è decisamente facile perché capisce il nostro linguaggio e ne escono fuori cose molto belle, per cui è venuto naturale chiedergli di occuparsi anche del video di Reptile Strut“ affermano invece i Calibro 35.