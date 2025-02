AGA: guarda in anteprima il video “Natura”

“Natura” è il primo affascinante singolo del 2025 di Alessandro “Gomma” Antolini in arte AGA, compositore, performer creativo e fondatore dell’etichetta Drummer Caffè. Uno dei progetti musicali più originali e prolifici emersi dal sottobosco musicale romagnolo negli ultimi dieci anni, costantemente in bilico tra musica e arte.

Un progetto molto apprezzato sia in Italia che fuori dai confini, sorretto da un’intensa attività live che ha portato AGA ad aprire le date dell’ultimo fortunato tour italiano di Blaine L. Reininger dei leggendari Tuxedomoon, per poi toccare Germania, Francia e Repubblica Ceca.

In uscita venerdì 28 febbraio sulle principali piattaforme streaming e su You Tube sotto forma di videoclip, “Natura” segna un ulteriore passo in avanti nel percorso di sperimentazione artistica del polistrumentista romagnolo: una cavalcata in bilico tra elettronica e prog anni ’70 accompagnata da un ipnotico testo cantato rigorosamente in italiano.

L’ignoto come fonte di ispirazione, la realtà come punto di osservazione e di riflessione. Determinante il punto di sviluppo che permette l’evolvere di un’idea chiara su tre strati: la domanda, la realtà, la personalissima volontà. La trasformazione, la nudità concreta e gli effetti di passaggio si evincono nella pellicola attraverso l’omaggio ad opere illustri volutamente non menzionate, destrutturate ed intrecciate tra loro. Temiamo l’oscurità ma essa ci spinge a progredire, soprattutto se nudi all’apparenza (AGA).

Il tour 2025 dell’artista romagnolo continua con una serie di appuntamenti tra Emilia Romagna, Puglia e Germania: il 7 marzo al Rimbomba di Bertinoro (FC), il 15 marzo al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo (FG) e il 19 aprile all’Artliners della sempre suggestiva Berlino.

AGA

AGA è un compositore, performer creativo e fondatore dell’etichetta Drummer Caffè. AGA è Alessandro Antolini batterista e docente di batteria da più di vent’anni, laureatosi alla Middlesex University di Londra. L’artista ha collaborato con il compianto Maestro Ezio Bosso ed ha pubblicato 4 dischi interamente composti da lui: R[Evolution], “Dream On” ed i recenti “IMAGINE” e “SHORT B-MOVIES”. Nell’intensa attività concertistica del musicista spiccano importanti episodi in teatri e club italiani ed europei. Da segnalare la partecipazione per due anni consecutivi alla finale di Sanremo Rock, dove ha ottenuto ottimi riscontri dalla critica. Suggestive le aperture di Tom Barman (dEUS) e Blaine L.Reininger (Tuxedomoon).

