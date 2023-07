AGA: ascolta in anteprima streaming il nuovo disco “Imagine”

“Imagine” è il nuovo album di AGA, al secolo Alessandro Antolini, musicista romagnolo attivo da circa vent’anni , con tanta esperienza live alle spalle e due dischi autoprodotti, “R[Evolution]” e “DREAM ON”, pubblicati rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Un artista e un sound molto difficili da etichettare. Possiamo dire che nella produzione di AGA si captano echi di musica elettronica ed è forte l’influenza della new wave e del rock alternativo italiano degli anni Novanta. Composizioni che allo stesso tempo subiscono il fascino di mostri sacri come Brian Eno e Morricone, con richiami nella parti vocali al Mark Lanegan più elettronico degli anni Dieci e alla neopsichedelia di Spiritualized e Spacemen 3.

La terza fatica discografica dell’artista di Cesenatico esce il 21 luglio per la label indipendente Drummer Caffè, in streaming, digital download e compact disc. Le prime date di presentazione saranno il 15 luglio in anteprima a Le Cave di Sanremo e il 19 agosto al Golden Lion di Bristol, praticamente la seconda casa di AGA.

Un sound affascinante, imprevedibile, ipnotico, sintetico e a tratti onirico, per un disco che si snoda su 9 composizioni tra cui 6 brani inediti, 2 remix e un omaggio a cuore aperto ai Joy Division. A parlarcene è lo stesso AGA: “Imagine” è l’inizio di un ricordo che diventa reale e man mano il tempo si dilata ha mille sfumature. È un disco sperimentale ed istintivo che lascia intatta la verve onirica che mi contraddistingue dall’album d’esordio R[Evolution]. Il suono diventa un percorso razionale di ciò che ho pensato e tradotto in musica. Le tessiture musicali partono dalla classica forma canzone fino ad arrivare alla colonna sonora ricca di sorgenti elettroniche. Sebbene l’album contenga composizioni inedite, remix e cover ho sentito un’omogeneità di percorso sonoro quindi ritengo sia un insieme di brani che devono far parte di uno stesso contenitore. Mi vedo un ascoltatore tipo che può immergersi nel mondo di AGA. In ultimo, non per importanza, ho voluto omaggiare il testo di Ian Curtis con la cover “Atmosphere” cogliendone l’aspetto più dolce ed incompreso.

AGA è un compositore, performer creativo e fondatore dell’etichetta Drummer Caffè. Ha pubblicato 2 dischi interamente composti da lui R[Evolution] e “Dream On” anche se già lo conosciamo nel suo primo lavoro: “Nomenclature”. AGA è Alessandro Antolini batterista e docente di batteria da più di vent’anni laureatosi alla Middlesex University di Londra. Ha collaborato con il compianto Maestro Ezio Bosso. Nell’intensa attività concertistica dell’esecutore spiccano importanti episodi nei teatri, nei club e nei palchi europei, come i recenti concerti a Manchester. Eccezionale l’apertura del concerto di TaxiWars del leader Tom Barman (dEUS) così come la partecipazione, per due anni consecutivi, alla finale di Sanremo Rock dove ha ottenuto ottimi riscontri di critica. Nei suoi concerti immagine e suono si fondono in un’unica dimensione lisergica. Uscirà a Luglio il nuovo disco IMAGINE. Trova le composizioni di AGA sui canali web streaming o richiedi il formato CD standard.