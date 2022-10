AGA: guarda il nuovo video “I’M WAITING (Imagine)”

“I’m Waiting (Imagine)” è il nuovo singolo di AGA, al secolo Alessandro Antolini, musicista romagnolo attivo da vent’anni , con tanta esperienza live alle spalle e due dischi autoprodotti pubblicati nel 2017 e nel 2020.

Un artista e un sound molto difficili da catalogare. Possiamo dire che nella produzione di AGA si captano echi di Brian Eno, Morricone e Bosso, con richiamo nella parte vocale alla band neopsichedelica Spiritualized. Il risultato è un bel trip audiovisivo, come testimoniato dalla video animazione che accompagna il brano in uscita.

A parlarcene è lo stesso AGA: “I’m Waiting (Imagine)” è la descrizione del NON incontro dove il ritornello vola sulle onde della colonna sonora rimanendo un paesaggio sognante dal finale aperto. Il suono è riconducibile ai due precedenti album “R[Evolution]” e “Dream On”. La videoanimazione, curata dal talentoso artista marchigiano Alexios Ciancio, ha reso compatta la tessitura musicale creando una dimensione lisergica spinta dai protagonisti a diversi finali.

Ma non finisce qui, perché l’uscita del singolo sarà accompagnata da una release fisica molto interessante, un vinile 7 pollici composto da due brani: da un lato “I’M WAITING (Imagine)” e dall’altro “Aria”. Il tutto disponibile a partire dal 24 ottobre via Drummer Caffè Recording, l’etichetta discografica indipendente creata dallo stesso AGA con base a Cesenatico. Da sempre in perfetta simbiosi con la dimensione live, l’artista romagnolo si esibirà in un’esclusiva data londinese sabato 5 novembre presso il live club Hope & Anchor.

MUSIC AND VIDEO CREDITS ► Produced by Drummer Caffè (FC) ► Music wriVen, composed, arranged by AGA Alessandro Antolini: Vocal, Drums, Synth, Piano, Bass Marica Casadei: Viola, Violin ► Recorded by Drummer Caffè (FC) ► Mix by Emilio Albertoni ► Mastering by Emilio Albertoni & Simone Silvestroni (Minutes To Midnight, UK) ►Video iIllustrated, animated & direct by Alexios Ciancio – Ciancio Graphics ► Label Drummer Caffè (FC)