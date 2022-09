The TAYLOR HAWKINS Tribute Concert in onda live streaming sabato 3 settembre su Pluto TV

Su Pluto TV – il servizio leader digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – sarà trasmesso live dal Wembley Stadium di Londra “The Taylor Hawkins Tribute Concert”.

Il concerto, visibile sul canale VH1+ dalle 17.30 di sabato 3 settembre, è un tributo a Taylor Hawkins, il batterista della storica band dei Foo Fighters scomparso lo scorso 25 marzo.

Paramount insieme ai Foo Fighters e alla famiglia Hawkins presentano l’evento “The Taylor Hawkins Tribute Concert” diretto da Joel Gallen e prodotto da Emer Patten per EP-PIC Films & Creative, il concerto trasmesso dal Wembley Stadium di Londra, vedrà tra i protagonisti alcuni tra i più grandi nomi della musica unirsi per celebrare la vita, la musica e l’amore di uno dei musicisti più amati degli ultimi tempi.



Uno speciale concerto per unire il pubblico di tutto il mondo su CBS, MTV, Paramount+ e Pluto TV con esibizioni dei Foo Fighters, Travis Barker, Nandi Bushell, Martin Chambers, Chris Chaney, Chevy Metal, Stewart Copeland, Josh Freese, Liam Gallagher, James Gang, Violet Grohl, Omar Hakim, Justin Hawkins, Shane Hawkins, Joshua Homme, Chrissie Hynde, Alain Johannes, Brian Johnson, John Paul Jones, KESHA, Greg Kurstin, Geddy Lee, Alex Lifeson, Brian May, Krist Novoselic , Nile Rodgers, Mark Ronson, Luke Spiller, Supergrass, Roger Taylor, Rufus Taylor, Lars Ulrich, Wolfgang Van Halen e con la speciale partecipazione di Dave Chappelle e Chris Rock.

L’intera esperienza allo stadio di Wembley sarà disponibile sia in live streaming sia on-demand attraverso le piattaforme Paramount. Live streaming su Pluto TV il 3 settembre dalle 17.30, disponibile sui canali lineari di MTV ed MTV Music con uno speciale che andrà in onda domenica 4 settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e dalle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), e in chiaro lunedì 5 settembre alle 20.00 su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715). Su Paramount+ lo show sarà disponibile al lancio della piattaforma il 15 settembre.