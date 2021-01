The CLASH: guarda il nuovo video di “The Magnificent Seven”

The Magnificent Seven fu pubblicato come singolo tratta dal quarto album dei The Clash “Sandinista!”, la raccolta pubblicata nel dicembre 1980 che mostrava l’ampio gusto musicale della band e l’influenza della fiorente scena hip hop di New York. La canzone si è guadagnata il primato per essere stata il primo disco rap di un gruppo rock, e fino ad ora non ha mai avuto un videoclip ufficiale.

Questa nuova clip per ‘The Magnificent Seven’ è stata girata e montata dal regista Don Letts e utilizza i filmati dei The Clash (Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Headon) che eseguono il brano dal vivo al The Tomorrow Show con Tom Snyder (il late-night New York show) montato assieme ai filmati inediti del gruppo realizzati a New York e dintorni e durante la loro leggendaria residency di 17 notti al Bond’s International Casino, vicino a Times Square.

Il regista Don Letts dichiara: “They were always ahead of the game – Sandinista! signposted the multi-cultural way music was going and the elements that make The Clash great are still a currency that’s recognised by youth in the 21st century”.

Sandinista! occupa un posto fondamentale nella carriera dei The Clash. Mentre i primi quattro album erano dischi rock ‘n’ roll, il loro triplo album del 1980 ha dato a Nick ‘Topper’ Headon, Mick Jones, Paul Simonon e Joe Strummer l’opportunità di sbizzarrirsi e di espandersi.

Nelle sue 36 tracce (37 inclusa la versione di “Guns Of Brixton” cantata da una bambina di quattro anni) per un totale di 140 minuti di riproduzione, Sandinista! è la fusione di quattro album singoli che rappresentano la propensione per la politica di sinistra di Joe e il crescente fascino della world music, l’amore di Mick per il pop-rock e l’hip hop di New York, l’immersione di Paul nel reggae e le radici di Nick nel jazz e nel funk. L’unico tipo di musica che potrebbe essere facilmente identificata come punk rock!