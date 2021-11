SLIPKNOT: ascolta il nuovo singolo “The Chapeltown Rag”

Gli SLIPKNOT, vincitori di un GRAMMY Award, tornano con “The Chapeltown Rag”, il loro primo brano dopo due anni. “The Chapeltown Rag” è ora disponibile su tutte le piattaforme streaming e sarà eseguita live per la prima volta stasera al KNOTFEST LOS ANGELES. L’evento sarà trasmesso in diretta in livestream, dando ai fan l’accesso sia alla versione in studio che alla performance live di “The Chapeltown Rag” nel giro di poche ore.

Registrato durante le recenti sessioni per un nuovo album, non ancora annunciato, “The Chapeltown Rag” va avanti con la velocità di un treno merci deragliato e sviscera in modo incisivo la cultura di internet dall’interno verso l’esterno con un urlo, “WHEN EVERYTHING IS GOD ONLINE…NOTHING IS”.

Corey Taylor, cantante degli SLIPKNOT, ha commentato a proposito del brano “The Chapeltown Rag è un punitore. È il classico Slipknot. Ed è frenetico. Dal punto di vista dei testi, si tratta di parlare delle varie manipolazioni che possono verificarsi quando i social media incontrano i media stessi. E i diversi modi in cui queste manipolazioni possono cercare di spingerci in direzioni diverse, nel fatto che ne stiamo diventando tutti dipendenti, il che è molto, molto pericoloso”.

M. Shawn Crahan, conosciuto come il Clown, ha aggiunto “‘The Chapeltown Rag’ facilita una sorta di mentalità che vi piacerà: è sul lato barnburner delle cose”.

Gli Slipknot debuttano live con “The Chapeltown Rag” stasera nel loro primo livestream dal KNOTFEST LOS ANGELES al Banc of California Stadium. Online alle 6:00PM PT quindi alle 3:00 ora italiana, i biglietti per il livestream sono disponibili su knotfest.veeps.com. I fan possono vedere la performance degli SLIPKNOT live , e per le 72 ore successive, insieme alle esibizioni dei Killswitch Engage, FEVER 333, Code Orange, Vended e delle ospiti speciali Cherry Bombs.