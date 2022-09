MANUEL AGNELLI nuova voce di Radio 24 con il programma “Leoni per Agnelli – l’attualità della musica”

Così Manuel Agnelli spiega il nuovo programma che condurrà a Radio 24: “In ‘Leoni per Agnelli’ ci sarà un racconto musicale ma non solo. Io spero di riuscire a mischiare il racconto della musica con l’attualità e con il mio mondo, con la mia visione delle cose. Alla fine credo di riuscire a raccontare delle cose che non sono semplicemente leggere, divertenti e musicali, ma che abbiano anche un contenuto, che è la cosa che viene a mancare più frequentemente oggi nei programmi: c’è una grande qualità a livello di format ma non così spesso c’è una grande qualità a livello di contenuto! A me interessa molto di più l’emotività e l’emozione che riesco a dare con il contenuto.”

Un palinsesto sempre più attento a soddisfare il bisogno di un’informazione chiara, seria, autorevole e di qualità: è quanto propone Radio 24 nella nuova programmazione autunnale alla luce del periodo complesso che attende il Paese e delle grandi incertezze geopolitiche nel panorama internazionale.

Radio 24, forte del risultato dei dati di ascolto sempre in crescita che confermano il valore della sua capacità di informare (3° radio più ascoltata da smartphone, 2.294.000 ascoltatori medi al giorno con 2.532.000 ascoltatori dal lunedì al venerdì), innovativa nei format e multicanale nella proposta, si arricchisce nel week end con importanti novità, per un ascolto più disteso ma sempre intelligente, volto a stimolare il pensiero e la riflessione.