Carne Fresca: con Manuel Agnelli va in onda su Radio 24 la nuova scena musicale italiana

Su Radio 24 a partire da marzo arrivano gli artisti emergenti nel panorama musicale italiano. Protagonista di questa nuova iniziativa è Manuel Agnelli e la sua trasmissione Leoni per Agnelli in palinsesto alla domenica alle 19.15 su Radio 24 . L’obbiettivo è dare sostegno e visibilità ad una nuova e interessante scena musicale.

Il progetto nasce insieme a Manuel Agnelli e Carne Fresca, la rassegna dedicata ai giovani musicisti italiani, e a Germi Ldc, luogo di aggregazione e di scambio creativo e artistico. Gli artisti che fanno parte della rassegna Carne fresca, e che stanno costruendo un interessante e stimolante nuova proposta artistica, avranno la possibilità di farsi conoscere e far ascoltare la propria musica ogni settimana su Radio 24, in uno spazio appositamente dedicato all’interno del programma Leoni per Agnelli.

“Dopo anni in cui la musica è stata trasformata in grandi eventi, numeri vuoti, algoritmo e spettacolo circense – spiega Manuel Agnelli – Radio 24 ci aiuta a dare un segnale forte. Dare spazio e visibilità a dei ragazzi che hanno molto talento ma sono all’inizio del loro percorso, semi sconosciuti e soprattutto avulsi dalla logica dei numeri, che sta distruggendo la cultura nel nostro paese e in tutto il mondo, è un atto creativo e potentissimo. Questi ragazzi stanno segnando una nuova via, non solo musicale. Faremo di tutto per aiutarli a tracciarla.”

Il progetto crea così un meccanismo virtuoso, che vede da una parte le esibizioni dal vivo di fronte al pubblico di Germi Ldc per riportare i giovani all’esperienza dell’incontro fisico, dello scambio creativo; dall’altra, la partecipazione ad un programma radiofonico di rilievo come Leoni per Agnelli su Radio 24 mira a creare un nuovo percorso di crescita e allarga la loro visibilità ad un pubblico più ampio attraverso una trasmissione di qualità che sta registrando una grande crescita di audience: nell’ultima rilevazione dei dati di ascolto relativi al 2° semestre 2024 Leoni per Agnelli ha appena messo a segno un forte incremento di ascolti, pari a +62% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo 368.000 ascoltatori.

Il progetto è stato presentato da Radio 24 domenica 9 marzo all’interno di una puntata speciale di Leoni per Agnelli, riscuotendo subito uno straordinario apprezzamento da parte del pubblico e sui social per l’impegno concreto a far conoscere e far emergere giovani talenti.