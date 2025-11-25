Le 5 canzoni preferite dai VARIANCE

I Variance tornano con il nuovo singolo “Sea of Time”. A seguito dell’ultimo singolo “Bane”, questo nuovo singolo “Sea of Time” si colloca in maniera diametralmente opposta nella sua sfera emotiva, lasciando alle spalle le emozioni più cupe e fiorendo invece in quelle più positive e luminose, condensando lo spirito del precedente album Sight From a Lucid Dream in un’unica traccia.

I Variance ci raccontano i loro 5 brani preferiti

ARCTIC MONKEYS – R U Mine

Questo brano incarna l’essenza di ciò che vogliamo portare sul palco: un mix di emozione, energia e quel tocco cool che rende la serata una bomba.

Non c’è mai stata una volta che abbiamo saltato questa canzone durante i nostri viaggi in macchina, per non parlare dell’intero album, consumato.

TEARS FOR FEARS – Everybody wants to rule the word

Il classico che non tramonta mai, ci ripetiamo sempre:” siamo figli degli anni 80 senza averli mai vissuti “ eppure questa canzone riesce a trasportarci in un passato onirico in cui maglioni colorati abbinati a jeans a vita alta trasportano in un futuro in sella ad un hoverboard come fossimo in un episodio di Ritorno al Futuro.

Il mood nostalgico che inscena questa canzone è unico nel suo genere, il simbolo di quando con semplici arrangiamenti si riesce ad esprimere un intero mondo di cui tutti vorremmo essere padroni.

PVRIS – What’s wrong

Se c’è una canzone su cui tutti siamo d’accordo che dovrebbe essere presa come riferimento per farsi trasportare, è questa.

Quando l’abbiamo ascoltata dal vivo ci siamo guardati l’un l’altro con espressione esterrefatta: com’è possibile ritrovarsi istantaneamente in un’altra dimensione, senza neppure chiederci il permesso?! Un ritmo cadenzato che si insinua nel tuo cervello, facendoti muovere senza che tu te ne renda conto, per non parlare delle sonorità infinite che si commentano da sole.

ENTER SHIKARI – Satellites

Su questa canzone ci abbiamo lasciato il cuore. Eravamo allo Slam Dunk 2023, dopo aver suonato su un palco immenso, consapevoli che poi ci sarebbero stati loro, gli Enter Shikari. Vederli suonare poi è stato incredibile ma ancora di più durante questa canzone.

È in grado di trasmettere uno stato di felicità e dolce malinconia che non riusciamo nemmeno a descrivere. Abbiamo immediatamente legato una delle giornate più incredibili della nostra vita a questo brano e, ogni volta che capita in radio veniamo immediatamente trasportati indietro a quella giornata. Feels rate: 10/10.

FALL OUT BOY – The Last Of The Real Ones

Guardare fuori dal finestrino mentre il cervello propone un viaggio ad occhi aperti e che questa sensazione possa durare per sempre.

È il mezzo per il quale per tre minuti e cinquanta ci distacchiamo dalla realtà, dai problemi asfissianti della vita quotidiana; per questo, seppur breve, lasso di tempo, l’ansia e lo stress sembrano qualcosa di lontano.