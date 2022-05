I 5 brani preferiti di Clio and Maurice

Dopo l’anteprima sul sito di Sky TG24, esce finalmente il video per “Faithfully” del duo Clio and Maurice, brano contenuto nel loro disco d’esordio dal titolo “Fragile” pubblicato nel 2020. Loro sono un duo impossibile formato solo da voce e violino, rispettivamente Clio Colombo e Martin Nicastro (dei Pashmak).

La loro musica è frutto dell’unione di diverse influenze, fuse nel minimalismo della loro formazione atipica: dal soul di Nina Simone, fino al pop sperimentale degli ultimi lavoro di Arca, Björk e James Blake. Qui gli archi vengono orchestrati e manipolati grazie all’utilizzo di effetti e pedali, formando i paesaggi sonori dove la voce è protagonista.

Noi come sempre non abbiamo saputo resistere, e gli abbiamo chiesto quali sono i loro cinque brani preferiti.

“Music for 18 musicians”, Steve Reich

La prima volta che abbiamo ascoltato questo brano siamo rimasti folgorati: era il punto d’incontro ideale tra una scrittura compositiva, pensata anche per strumenti eurocolti come il violino, e il movimento circolare di una qualsiasi canzone basata su una sequenza di accordi. Quando abbiamo incominciato a suonare insieme uno dei primi esperimenti è stato quello di lavorare con la loop machine per creare strutture musicali di questo tipo e provare a scriverci sopra una parte di voce. I ritmi serrati e le note distese del nostro brano “Stay” nascono da qui.

“Pienso En Tu Mirá”, Rosalía

El mal querer è stato uno di quei pochi dischi che abbiamo tenuto in loop in casa per quasi un anno, sia perché non stanca mai sia perché volevamo a tutti i costi cercare di capire come era fatto e carpirne i segreti. Questo brano, così come il suo parente più celebre, “Malamente”, sono stati alla base dei clap utilizzati in “Lost” e “Friend”.

“Jóga”, Björk

Quando si parla di mettere insieme elettronica di derivazione trance, arrangiamenti per archi e songwriting questa canzone è probabilmente il capolavoro assoluto, nonché un modello per noi importantissimo seppur inarrivabile. Da qui abbiamo cercato di prendere qualcosa scrivendo la nostra “Faithfully”, in particolare per quando riguarda parte del pre-ritornello e l’ingresso degli archi nel ritornello.

“home with you”, FKA twigs

La struttura musicale di questo brano ci ha sempre affascinato, in particolare per l’opposizione tra strofe e ritornelli, potenza e fragilità, suoni artificiali e strumenti acustici: ci è sempre piaciuto giocare con i contrasti nella nostra musica e “home with you” è stato d’ispirazione per uno dei brani del nostro nuovo disco, “Fight”.

“Flamenco Sketches”, Miles Davis

Ci ritroviamo spesso ad ascoltare insieme musica jazz (Clio è diplomata in canto jazz) e tra le varie cose che poi sono rimaste nel nostro bagaglio c’è il solo di Cannonball Adderley in “Flamenco Sketches”, brano in realtà attribuibile a Bill Evans, proveniente da Kind of Blue di Miles Davis. Abbiamo utilizzato un frammento di questo assolo come loop melodico vocale, senza testo, della traccia conclusiva del nostro disco ancora inedito.