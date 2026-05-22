I 5 brani preferiti dai COLLA

I COLLA tornano con “FINIREMOTUTTIAFARCIMALE!”, il nuovo album disponibile da venerdì 10 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali per Dischi Soviet Studio: quinto album della band vicentina, si tratta di un lavoro che raccoglie e rilancia tutta l’urgenza espressiva dei COLLA, spingendola verso una forma ancora più diretta, compatta e radicale.

Attivi dal 2017, i COLLA si sono affermati come una delle realtà più riconoscibili della scena punk indipendente italiana, grazie a un suono che fonde energia hard, attitudine punk e una vena melodica capace di restare impressa.

Questa playlist nasce dall’urgenza di raccontare con suono, energia e sincerità ciò che siamo e ciò che ci ha formato come band. Dal primo incontro nei backstage fino alle sale prove, dalla rabbia punk alle riflessioni più intime dei nostri viaggi, ogni brano qui rappresentato ha segnato un pezzo del nostro percorso.

Questa è la nostra mappa sonora: cinque canzoni che ci hanno ispirato e che ci accompagnano ogni volta che saliamo sul palco o chiudiamo la porta della sala prove.

“Bodies” — Sex Pistols

Ci siamo conosciuti suonando in giro, nei backstage , suonando con altre band e quello che ci ha in qualche modo unito è l’attitudine punk nel modo di pensare e nell’affrontare la vita . Questo brano , crudo e provocatorio nel testo , con chitarre taglienti e un groove potente di basso e batteria ha influenzato il nostro modo di scrivere le canzoni.

“Kick Out the Jams” — MC5

Era un freddo pomeriggio di ottobre quando ci trovammo in sala prove la prima volta , dovevamo iniziare a suonare qualcosa e per scaldarci provammo questa canzone . “Kick out the jams, motherf**ker!”. L’inizio di un pezzo iconico come tutto l’album . Un invito a liberarsi dalle convenzioni, dall’autorità e dai blocchi mentali . Un esplosione sonora energica , un brano che all’epoca divenne un inno di ribellione politica e sociale.

“Everything Is Wrong” — Interpol

Probabilmente una delle nostre band preferite . Il primo disco : “Turn on the bright lights”, fu illuminante per noi, ma questo brano, contenuto nel loro quinto album fa parte della colonna sonora dei nostri viaggi.

“Corso Buenos Aires” — Lucio Dalla

Raccontare con ironia la quotidianità, che a volte può essere cruda, come in questo caso, dove il testo evidenzia il forte contrasto sociale tra ricchezza e povertà è una dote che solo i grandi hanno e Lucio era un genio in questo. “Io non ho visto niente / Non ho visto la sua faccia / Passavo di qua / Con mia moglie andavo a caccia”. Lucio Dalla è sicuramente una fonte di ispirazione per i nostri testi.

“Born Slippy (Nuxx)” — Underworld

Un inno tecno con un ritmo incalzante, la melodia progressiva e la parte vocale che alterna cantato e parlato. Il testo evoca la sensazione di sprofondare, scivolare in basso spesso associata agli stati alterati della mente. Anche questo brano fa parte della colonna sonora che ascoltiamo in macchina quando andiamo in giro a suonare.