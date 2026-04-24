I 5 brani preferiti da NAESH

Naesh torna con un nuovo singolo dal titolo “Re Carlo”, disponibile da mercoledì 22 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali per Believe Music Italy. Prodotto dal fedele compagno RameBiz, il brano prosegue il percorso artistico di un rapper che negli ultimi anni ha saputo costruire un linguaggio personale, diretto e profondamente legato alla realtà che lo circonda.

Attivo sulla scena da molti anni, Naesh ha iniziato il suo percorso artistico a metà degli anni Duemila, collaborando con diversi artisti della scena ligure e sviluppando nel tempo un rapporto sempre più stretto con RameBiz, con cui ha già realizzato diversi progetti. Negli ultimi lavori ha mostrato una particolare attenzione verso un rap introspettivo e narrativo, come dimostrato anche dal recente singolo “Vita Lenta”, caratterizzato da sonorità più morbide e riflessive.

Questa selezione attraversa generi, epoche e modi di raccontare la realtà: dal rap italiano che parla di provincia alla potenza soul-rap americana, fino alla trap francese onirica, passando per esperienze live memorabili.

Inoki – Vecchio quartiere

“É la traccia più rappresentativa della mia zona. Inoki ha fatto la storia del rap in Italia e mi ha sempre gasato il fatto che in questa traccia parlasse di Imperia. Ha sintetizzato con la giusta malinconia e la crudezza necessaria la vita nella mia provincia. Essere “real” é anche fare qualche barra nel dialetto della propria terra e lui qui lo fa con naturalezza. É un pezzo davvero autentico.”

Wu-Tang – Claudine

“Col cuore sono ancora al live dei Wu-Tang che c’è stato l’8 marzo a Bologna. Per me é stata la realizzazione di un sogno. Questa traccia é nell’ultimo album prodotto da Mathematics e c’è un incontro speciale tra rap e soul. Amo ogni loro progetto, sono il mio gruppo preferito di sempre. Hanno avuto un impatto incredibile nel rap ed hanno creato un immaginario unico ed inimitabile.”

The Roots – Duck Down

“Altro gruppo che sono fiero di aver visto dal vivo più di dieci anni fa. Ogni loro album è diverso. Sono stati tra i primi a fare rap con una band di supporto. Il beat di questo pezzo mi fa volare, ancora oggi dopo anni dall’uscita. ?uestlove alla batteria e Black Thought alle rime, cosa si può volere di più?”

Joey Bada$$ – Paper Trail$

“Era il 2015 ed il suond del rap stava cambiando. La Trap prendeva sempre più spazio e ad un certo punto esce Joey Bada$$ con un boom bap veramente fresco, che non aveva bisogno di scimmiottare nulla della Golden Age. Paper Trail$ é stato il primo pezzo che ho ascoltato dell’album che l’ha consacrato e ogni volta che lo riascolto penso a quanto mi abbia riportato su quelle sonorità, nonostante pure io di lì a poco mi sia affacciato alla Trap che c’è da dire portò una bella ventata di aria fresca.”

“Prendo i cosiddetti due piccioni con una fava, con questo pezzo posso affrontare due cose che per me sono state molto importanti: il rap francese e la trap. I PNL non hanno bisogno di presentazioni, per chi é appassionato del genere. Sono stati molto importanti a livello internazionale, portando una trap morbida, onirica. Inventando praticamente quella che é la Cloud Trap. Ho sempre ascoltato tanto rap francese, essendo nato in una città é a dieci minuti dalla Francia e la trap ha influenzato molto sia i miei ascolti che il mio modo di fare rap. Questa é la titletrack del disco del 2016, anno di massimo splendore per quello che é stato forse il più grande sottogenere del rap. Io che capisco bene il francese posso dirvi che diversi rapper italiani si sono ispirati moltissimo a questo gruppo, anche per quanto riguarda i testi.”